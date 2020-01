Confirmado: Rafael Dudamel é o novo treinador do Atlético-MG

Venezuelano assinou contrato de dois anos com o Galo

O que já era aguardado, agora foi confirmado: Rafael Dudamel é o novo técnico do . O fez o anúncio em suas redes sociais na manhã deste sábado (4), e o treinador assinou contrato válido por dois anos.

Dudamel estava no comando da seleção principal da desde abril de 2016 e participou de projetos de mudanças nas categorias de bate do futebol do país.

O treinador não é considerado um dos mais ofensivos, prioriza um time sólido defensivamente, com transições rápidas ao ataque.

✍🏾 Rafael Dudamel é o novo comandante alvinegro! Com trabalho de excelência à frente da Seleção Venezuelana, tanto na principal quanto nas categorias de base, o treinador elevou o patamar do futebol de seu país. Ele assina com o #Galo até o fim de 2021. pic.twitter.com/SI3S9sBePT — Atlético (@Atletico) January 4, 2020

O venezuelo tentará colocar o Atlético-MG novamente no caminho das conquistas. Vale lembrar que o Galo disputará o , a Copa do , o Campeonato Brasileiro e a .