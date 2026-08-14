"Said El Mala não é jogador do Borussia Dortmund e também não será neste verão. Nos últimos dias, tivemos conversas abertas com os responsáveis do 1. FC Köln, que, no entanto, rejeitaram nossa última oferta. O Borussia Dortmund não fará uma nova proposta e não seguirá adiante com a tentativa de contratar o jogador", disse Ricken.

O diretor-executivo Carsten Cramer disse ao Bild: "Tomamos juntos, de forma consciente, a decisão de não fazer mais nenhuma oferta. Fizemos uma proposta que, do nosso ponto de vista, tinha muito valor. Com todas as ambições esportivas, é importante para nós que a racionalidade econômica não fique pelo caminho."

As negociações entre Dortmund e Köln se arrastavam há semanas. Segundo a imprensa, o BVB já fracassou com várias propostas, enquanto os renanos insistem em sua exigência de 50 milhões de euros pela transferência.

Foi apenas em julho de 2025 que El Mala renovou seu contrato até 30 de junho de 2030, sem cláusula de rescisão. O ponta convenceu de imediato em Köln. Em sua temporada de estreia na Bundesliga, o jogador de ataque somou 13 gols e cinco assistências.

Ricken confirma: BVB deixa negociação por El Mala

"Said tem um contrato de longo prazo e não temos motivo para liberar o jogador", disse recentemente o diretor-executivo do FC, Thomas Kessler, mas acrescentou: "Também dissemos: se surgir algo que esteja nessa ordem de grandeza para o 1. FC Köln, e que nos faça querer conversar, nós faremos isso."

Há meses circulam rumores sobre o futuro de El Mala. Segundo informações da imprensa, o jogador de 19 anos, que não havia sido convocado pelo ex-treinador da seleção Julian Nagelsmann para a Copa do Mundo após uma forte temporada, já teria recusado anteriormente uma oferta do Brentford, da Premier League inglesa.