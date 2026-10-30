O Barcelona completou nesta sexta-feira, na cidade esportiva Joan Gamper, seu último treino em preparação para receber o Deportivo Alavés amanhã, sábado, pela 11ª rodada de LaLiga.

O jornal Mundo Deportivo informou que Jules Koundé foi uma das principais ausências na sessão de treinamento, ficando assim fora dos planos para a partida.

O defensor francês não conseguiu treinar com o grupo ao longo de toda a semana e não estará pronto a tempo para o confronto com o Alavés.

A ausência de Koundé se soma à de outros três defensores por lesão, sendo eles Eric García, Andreas Christensen e Xavi Espart, enquanto Dani Olmo e Roony Bardghji completam a lista de desfalques.

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Diante dos problemas que a equipe catalã enfrenta no setor defensivo, o técnico Hansi Flick recorreu novamente a alguns elementos do time B.

Participaram dos treinos Guille Fernández, lateral-direito de 19 anos, e Álex Campos, zagueiro pelo lado direito de 18 anos.

A dupla parece ter chances de integrar a lista de convocados da equipe para a partida. Campos já havia aparecido nas listas do Barcelona durante os confrontos com o Paris Saint-Germain e o Real Madrid.

Os jogadores realizaram os treinos em ritmo acelerado e com grande intensidade, tendo diante de si um objetivo claro: voltar às vitórias e manter a liderança do Campeonato Espanhol.

Ibrahima Toncará também seguiu participando dos treinos. Trata-se de um meio-campista de 16 anos, capaz de atuar na posição de meio-campista interior ou como armador.

Participou ainda o goleiro Max Bonfill, da equipe sub-20, mas ele treinou ao lado de Joan García, Wojciech Szczęsny e Dominik Livaković.

A sessão de treinamento incluiu, em seu início, partidas curtas entre os jogadores, cuja intensidade foi aumentando gradualmente, antes de os representantes dos meios de comunicação deixarem as instalações esportivas, já que eles têm permissão para acompanhar os treinos dos jogadores do Barcelona por apenas 15 minutos, período aberto aos jornalistas.

Durante uma das disputas de bola, Raphinha sentiu dor após um choque não intencional com Fermín López, que se apressou em pedir desculpas a ele imediatamente.

Depois de alguns momentos de preocupação e incerteza, o jogador brasileiro levantou o polegar, em sinal de que estava bem, antes de dar continuidade aos treinos normalmente e com o máximo de intensidade.

Caberá a Hansi Flick encontrar as soluções adequadas para resolver a crise no setor defensivo, que sofreu um duro golpe devido às múltiplas lesões que afetam a equipe.