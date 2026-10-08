Como informa o jornal Bild, a cúpula de Borussia Dortmund em torno do diretor esportivo Ole Book está atualmente de olho em Karim Konate, do RB Salzburg, para reforçar a concorrência por Serhou Guirassy e Fabio Silva.

O jogador de 22 anos vive atualmente uma fase absolutamente excepcional. Na Bundesliga austríaca, ele já soma quatro gols após seis rodadas. Além disso, o marfinense marcou dois gols e deu uma assistência nas eliminatórias da Liga Europa.

Na equipe do técnico Dany Röhl, ex-auxiliar de Hansi Flick no Bayern de Munique e na seleção alemã, Konate é, por isso, titular absoluto. Na temporada passada, ele ainda tinha um papel de reserva, mas mesmo assim participou de nove gols.

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Mas é difícil acreditar que o BVB faça uma investida por Konate ainda nesta janela de inverno. Especialmente porque tanto Guirassy (quatro gols, duas assistências) quanto Silva (quatro gols, uma assistência), agora também atuando juntos em campo, tiveram um início de temporada extraordinário. No total, a dupla participou diretamente de 11 gols do Dortmund.

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Além disso, ao que tudo indica, o foco do planejamento do elenco do Borussia está em outras posições. Por um lado, o lado direito deve ser reforçado após a saída de Yan Couto, já que Julian Ryerson não tem uma alternativa real à disposição. Por outro, a investida por Marcel Regula pode voltar a ganhar força.

Com o jogador de ataque, o BVB já teria chegado a um acordo no verão após a grave lesão no ligamento cruzado de Giannis Konstantelias, mas acabou decidindo tirar Ethan Nwaneri por empréstimo do Arsenal. Ainda assim, segundo a Sky, o contato com Book nunca foi interrompido.

Assim, o nome de Konate provavelmente só deve esquentar no próximo verão, caso o artilheiro confirme suas boas atuações nos próximos meses.