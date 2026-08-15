Segundo informa o jornal francês L'Equipe , os Reds querem resolver o quanto antes as situações de Ibrahim Mbaye e Bradley Barcola.

Por Mbaye, uma proposta deve chegar ao Paris Saint-Germain ainda no fim de semana, antes de a contratação de Barcola ser encaminhada na próxima semana. Por sua vez, o PSG deve se mostrar aberto a conversas por ambos os jogadores de ataque, já que, de acordo com relatos coincidentes da imprensa, duas transferências de atacantes estariam prestes a ser concluídas: Mika Godts (Ajax Amsterdam) e Ferran Torres (FC Barcelona).

Há mais tempo circulam rumores sobre uma possível ida de Barcola para o Liverpool. Mais de 100 milhões de euros poderiam sair de Anfield Road rumo à capital francesa pelo jogador de 23 anos, cujas chances de ser titular cairiam ainda mais com a chegada de Godts e Torres. Já no verão passado, o francês havia cogitado uma saída, antes de o PSG barrar a transferência. Há poucas semanas, ele teria recusado uma renovação de seu contrato, que ainda vai até 2028.

Também o BVB: quais clubes ainda estão interessados em Ibrahim Mbaye?

No caso de Mbaye, porém, a situação é outra. Pelo jogador de apenas 18 anos, os Reds provavelmente terão de superar uma concorrência considerável. Entre eles está o BVB, para quem o convocado para a Copa do Mundo pelo Senegal já era visto como alternativa antes da fracassada transferência de Said El Mala. Agora, o tema pode voltar a esquentar no Borussia Dortmund. Além disso, o Bayer Leverkusen também deve demonstrar interesse, já que a novela da transferência de Moussa Diaby se arrasta e um acordo ainda está longe de ser alcançado.

Além disso, o Manchester City também teria se interessado pelo adolescente de enorme talento, que em Paris aparentemente não deve mais ter, por enquanto, chance de ganhar minutos com regularidade. Na temporada passada, ele somou quase 1.000 minutos em campo na Ligue 1, mas na Champions League ficou completamente de fora, no mais tardar, a partir do mata-mata.

No Liverpool, por outro lado, há, sim, necessidade de agir, já que Cody Gakpo supostamente estaria em conversas avançadas com o Tottenham Hotspur sobre uma transferência. Já o BVB não tem apenas Mbaye na mira como alternativa a El Mala. Também haveria grande interesse em Giannis Konstantelias e Christopher Nkunku.