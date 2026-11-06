Compartilhar Siga GOAL no Google

A Concacaf anunciou uma mudança radical no formato da Copa Ouro de 2027, com a adoção de um sistema de «modelo suíço» na fase de grupos. Com a reformulação, potências regionais como Estados Unidos e México poderão se enfrentar bem mais cedo na competição.

Publicidade

Concacaf anuncia mudança radical no formato da Copa Ouro

A Concacaf confirmou mudanças significativas na estrutura da Copa Ouro para a aguardada edição de 2027. O campeonato continental deixará de ter o formato tradicional de quatro grupos com quatro equipes cada.

Em vez disso, as 16 seleções participantes serão divididas em dois grupos de oito. Cada equipe disputará quatro partidas na fase de grupos contra adversários variados, definidos por um sistema específico de classificação. As quatro melhores equipes de cada grupo avançarão para um mata-mata em jogos únicos.

Modelo suíço promete confrontos de peso

O novo formato se inspira fortemente no “modelo suíço”, adotado recentemente pela Champions League da UEFA. A Concacaf elaborou a mudança para evitar partidas previsíveis e desequilibradas nas fases iniciais.

Uma consequência importante da reformulação é que potências da região, como México e Estados Unidos, poderão se enfrentar muito mais cedo na competição. O presidente da Concacaf, Victor Montagliani, afirma que a nova estrutura atende exatamente ao que os torcedores vinham pedindo.

Publicidade Publicidade

“Nossos torcedores querem ver as melhores equipes da nossa região competindo entre si, e esse formato criará mais oportunidades para que esses confrontos aconteçam mais cedo na competição”, explicou Montagliani.

Tópicos relacionados

Cada jogo da fase de grupos terá importância

Historicamente, Estados Unidos e México passaram pela fase de grupos da Copa Ouro enfrentando pouca resistência. A nova tabela de jogos, baseada em um sistema de classificação, garante uma programação significativamente mais competitiva para todas as 16 seleções participantes. Montagliani destacou que o novo formato fará com que todos tenham muito em jogo na disputa por uma vaga entre os 16 melhores.

“Ao mesmo tempo, todas as partidas terão importância, com as equipes enfrentando uma combinação equilibrada de adversários e disputando uma vaga na fase eliminatória”, acrescentou Montagliani. “Acreditamos que isso tornará a Copa Ouro mais competitiva e emocionante, desde a primeira partida até a final.”

Publicidade

Arábia Saudita participará da edição de 2027

A Copa Ouro de 2027 começará oficialmente em 17 de junho, com a final marcada para 11 de julho. Embora a sede ainda não tenha sido confirmada, os Estados Unidos receberam, sozinhos ou em conjunto com outros países, todas as edições do torneio moderno desde 1991.

Quinze equipes garantirão suas vagas por meio da Liga das Nações da Concacaf de 2026-27 e das fases preliminares da Copa Ouro. A elas se juntará a Arábia Saudita, que participará da prestigiada competição como seleção convidada especial. A tabela completa de jogos será conhecida quando o sorteio ocorrer em 8 de abril.