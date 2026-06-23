Comunicado oficial... O Real Madrid anuncia sua vitória judicial contra a Liga Espanhola

O Real Madrid confirmou, nesta terça-feira, sua vitória em uma disputa judicial contra a Liga Espanhola.

O Real Madrid declarou, em comunicado publicado em seu site oficial: “O Clube de Futebol Real Madrid anuncia que a Suprema Corte confirmou de forma categórica a nulidade das decisões tomadas pelo presidente da Liga Espanhola, que impediram nosso clube de participar de várias reuniões do Órgão de Fiscalização da Gestão dos Direitos Audiovisuais da Liga Espanhola realizadas ao longo do ano de 2022”.

E acrescentou: “Em 10 de abril de 2026, a Primeira Câmara do Supremo Tribunal rejeitou o recurso interposto pela Liga Espanhola e confirmou as sentenças judiciais que declararam que as referidas decisões violaram os direitos de participação do Real Madrid e foram tomadas sem o cumprimento dos trâmites legais exigidos”.

E continuou: “Em vez de aceitar essa decisão, a Liga Espanhola apresentou posteriormente um pedido de anulação da decisão, na tentativa de contestar uma sentença que já havia se tornado definitiva. O Supremo Tribunal decidiu indeferir esse pedido e rejeitou expressamente o uso desse mecanismo para reabrir uma discussão jurídica que já havia sido decidida pelos tribunais”.

E continuou: “Essa nova decisão confirma de forma categórica a correção da posição defendida pelo Real Madrid de Futebol ao longo de todo esse processo e põe fim às tentativas sucessivas da Liga Espanhola de contestar decisões que foram declaradas contrárias à lei”.

E concluiu: “O clube manifesta sua satisfação com esta decisão judicial, que reafirma os princípios da legalidade, da segurança jurídica e do respeito aos direitos dos clubes que constituem as instituições do futebol profissional”.