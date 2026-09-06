A Federação Internacional de Futebol (Fifa) confirmou que o seu presidente, Gianni Infantino, concorrerá à reeleição em março do próximo ano.

Infantino, que ocupa o cargo desde 2016, enfrenta uma pressão crescente após o cancelamento dos seus planos de vender participações nas competições da Fifa para empresas de investimento privado.

O plano lucrativo de Infantino provocou uma onda de indignação global, com a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) ameaçando boicotar todas as competições da Fifa, incluindo a Copa do Mundo.

Um comunicado emitido pela Fifa afirmou: "Infantino anunciou em abril que concorreria à reeleição em 2027."

O comunicado acrescentou: "Naturalmente, nada mudou. O senhor Infantino concorrerá à reeleição."

Esta é a primeira vez que a Fifa anuncia que Infantino pretende concorrer a um quarto mandato desde o início do escândalo que se seguiu à Copa do Mundo, no verão.

A Fifa acusou esta semana a União das Federações Europeias de Futebol de conduzir uma "campanha de difamação contra ela e contra a sua liderança", no âmbito da contestação às ações judiciais relacionadas ao plano de Infantino.

Na semana passada, a Uefa apresentou documentos legais nos Estados Unidos exigindo a divulgação de provas e documentos por parte da Fifa, alertando para a possibilidade de apresentar uma queixa criminal na Suíça.

A rede "BBC Sport" soube que a Uefa está confiante na possibilidade de encontrar um candidato para disputar com Infantino.

Qualquer candidato precisa obter o apoio de pelo menos 106 das 211 federações membros da Fifa.

A Uefa recuou da ideia de tentar impor uma votação de moção de desconfiança.

A aprovação dessa proposta exige a concordância de três quartos dos membros, ou seja, 159 votos, por meio de uma alteração aos estatutos básicos da Fifa, o que é considerado algo irrealista.

Nenhum outro candidato foi nomeado para disputar com Infantino até o momento, embora o presidente da Concacaf, Victor Montagliani, seja considerado uma opção séria.

As candidaturas devem ser apresentadas até o dia 18 de novembro.



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