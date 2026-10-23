Comunicado oficial do Bayern de Munique sobre o estado de saúde de Kompany após desmaiar

O clube alemão Bayern de Munique anunciou nesta sexta-feira que seu técnico belga Vincent Kompany, de 40 anos, foi levado ao hospital para receber atendimento médico, após desmaiar enquanto acompanhava os treinos do time reserva na sede do clube.

De acordo com o jornal alemão "Bild", o incidente ocorreu após o fim da sessão de treinos do time principal, quando Kompany se dirigiu para acompanhar os treinos do time sub-23 do Bayern de Munique, antes de perder a consciência e precisar de intervenção médica de urgência.

O clube bávaro confirmou, em comunicado oficial, que Kompany será submetido a exames médicos completos no hospital e permanecerá sob cuidados médicos, indicando que a comissão técnica assumirá a gestão dos treinos e das partidas até novo aviso.

O Bayern de Munique disse em seu comunicado: "Vincent Kompany precisou receber atendimento médico na sexta-feira, após desmaiar durante os treinos do time amador do Bayern de Munique, onde o técnico do time principal acompanhava os treinos do time reserva. Ele será submetido a exames completos no hospital e permanecerá sob cuidados médicos e, até novo aviso, a comissão técnica assumirá a gestão dos treinos e das partidas".

Eberl: a saúde de Kompany é nossa maior prioridade

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Por sua vez, Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, afirmou que o bem-estar do técnico belga está no topo das prioridades do clube, enfatizando que serão oferecidos todos os meios de cuidado e apoio a ele durante o período de tratamento e recuperação.

Eberl disse: "A saúde de Vincent Kompany é nossa maior prioridade. No Bayern de Munique, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir sua rápida recuperação. O Vinny receberá todo o atendimento médico e o apoio necessários, e terá todo o tempo de que precisar".

E acrescentou: "Sua comissão técnica, na qual confiamos plenamente, assumirá suas funções. Todos no Bayern de Munique desejam ao Vinny uma pronta recuperação".