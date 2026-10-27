Comunicado oficial de Mbappé para comentar a crise da China

O francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, divulgou um comunicado oficial para apresentar desculpas a respeito de suas declarações polêmicas sobre uma imagem que ridicularizava o líder chinês.

A rede estatal de televisão chinesa "CCTV" havia suspendido a transmissão das partidas do Campeonato Espanhol de futebol, além de qualquer jogo em que Mbappé participe, por causa das declarações.

Mbappé afirmou em seu comunicado: "Durante uma entrevista realizada comigo recentemente, comentei sobre uma imagem minha, mas meu comentário não foi feliz, e percebo agora que ele feriu os sentimentos de muitas pessoas na China e das comunidades chinesas ao redor do mundo".

E acrescentou: "Peço desculpas a todos aqueles que foram incomodados por minhas palavras, pois essa não era de forma alguma a minha intenção. Nutro um profundo respeito pelo povo chinês e por sua história, e expresso meu sincero pesar".

Vale lembrar que Javier Tebas, presidente da LaLiga, também apresentou um pedido de desculpas ao povo chinês em nome da liga, em razão das declarações polêmicas de Kylian Mbappé.

Tebas lamentou o descontentamento e a ofensa causados pelas palavras do jogador, destacando que a liga trabalha com seus parceiros na China para superar a crise.

Tebas afirmou, em mensagem publicada em sua conta na plataforma X: "Estamos cientes do dano que isso causou e gostaria, em nome da LaLiga, de apresentar nosso sincero pedido de desculpas ao povo chinês".

Tebas destacou as repercussões que esse episódio pode ter para o futebol espanhol como um todo, esclarecendo: "Não podemos permitir que um ato individual manche essa relação ou prejudique mais de 20 clubes que participam de nossas competições profissionais, além de milhões de torcedores chineses".