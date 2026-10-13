Comunicado oficial: Borussia Dortmund define o futuro de Kovac

O Borussia Dortmund anunciou a renovação do contrato de seu técnico Niko Kovac até 30 de junho de 2029, em um movimento que confirma a continuidade da parceria entre as partes após os resultados positivos alcançados pela equipe sob o comando do treinador croata.

Segundo o site oficial do Borussia Dortmund, Kovac, de 54 anos, assinou nesta terça-feira um novo contrato com o clube alemão, octacampeão do Campeonato Alemão.

Os auxiliares técnicos Robert Kovac, de 52 anos, e Filip Tapalovic, de 49 anos, também seguirão integrando a comissão técnica da equipe.

Lars Ricken, diretor executivo de assuntos esportivos do Borussia Dortmund, afirmou: "Estamos em um caminho muito bom com Niko Kovac desde que ele assumiu o cargo há pouco mais de um ano e meio. Ele seguiu desenvolvendo o time de forma contínua e tem grande aceitação dentro do nosso clube. A renovação do contrato de Niko também representa um sinal claro de apego à continuidade e à estabilidade no Borussia Dortmund. Niko também sabe o que o Borussia Dortmund representa para ele, e por isso chegamos rapidamente a um acordo sobre seguirmos juntos nessa caminhada".

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Por sua vez, Carsten Cramer, presidente da diretoria executiva do clube, destacou que Kovac mantém uma relação forte com o Borussia Dortmund: "Niko Kovac tem uma grande ligação com o Borussia Dortmund, e isso, entre outros fatores, o torna muito adequado ao nosso clube. Existe uma grande harmonia entre Niko, sua comissão técnica e a direção esportiva, o que é motivo de tranquilidade. Com base nisso, conseguimos chegar a um acordo conjunto e rápido sobre a continuidade da nossa parceria".

Kovac e sua comissão técnica assumiram o comando do Borussia Dortmund na primavera de 2025, quando a equipe ocupava a 11ª colocação na tabela de classificação, antes de conseguir, na última rodada da temporada 2024-2025, garantir sua vaga na Liga dos Campeões da Europa.

Na temporada passada, Kovac levou o time ao vice-campeonato do Campeonato Alemão, após somar 73 pontos, o quinto melhor somatório de pontos da história do clube.

Olli Bock, diretor esportivo do Borussia Dortmund, disse: "Desde o meu primeiro dia aqui, surgiu uma relação de confiança entre mim e Niko. Niko trabalha com muita precisão e também transmite ao nosso time uma sensação de tranquilidade graças à sua experiência. Nos falamos praticamente todos os dias e trabalhamos para dar os próximos passos com a equipe a fim de alcançar o sucesso com o Borussia Dortmund".

Kovac disputou até agora 53 partidas como técnico do Borussia Dortmund no Campeonato Alemão, nas quais conquistou 114 pontos com a equipe, a uma média de 2,15 pontos por jogo. Nenhum outro treinador que assumiu o comando técnico do time alcançou uma média de pontos superior à do croata.

Já Niko Kovac declarou: "Começamos juntos um processo claro de evolução e estabelecemos bases importantes para o futuro, sobre as quais queremos construir. Temos uma visão clara sobre o nosso estilo de jogo, sobre a forma como o time deve se apresentar e sobre o que precisamos para alcançar nossos objetivos. O decisivo é não nos contentarmos com o que conquistamos, mas trabalharmos todos os dias para nos tornarmos melhores. Vemos um grande potencial e temos a convicção de que podemos conquistar muita coisa juntos, se seguirmos trabalhando com total fé no que fazemos e com muita determinação".



