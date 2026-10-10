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imago-sport-1083410065.jpgSergio Ros
Hussein Hamdy
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Comunicado médico do Barcelona antes do confronto com o Getafe pela La Liga

Raphinha
H. Flick
H. Abdelkarim
J. Garcia
Barcelona
Getafe
La Liga
Brasil
Alemanha
Egito
Espanha

Flick dará a oportunidade a Hamza?

Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a lista de convocados do seu time para o confronto diante do Getafe, neste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

O Barcelona afirmou, em comunicado médico publicado em sua conta na rede "X": "O jogador do time principal Joan García recebeu a liberação médica e estará à disposição do técnico Hansi Flick para a partida de hoje contra o Getafe".


As escolhas de Flick registraram as ausências de Raphinha, Andreas Christensen, Ronald Araújo e Frenkie de Jong por lesão, enquanto o atacante egípcio Hamza Abdelkarim figura entre os selecionados pelo técnico alemão.


A lista completa do Barcelona ficou assim:

Joan García - Szczęsny - Ter Stegen - João Cancelo - Baldé - Bryan Fariñas - Cubarsí - Espart - Gerard Martín - Koundé - Eric García - Gavi - Fermín

Pedri - Rodri - Olmo - Bernal - Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Ademi - Jordan - Hamza Abdelkarim.



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