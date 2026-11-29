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Dani Olmo, jogador do Barcelona, elogiou o desempenho do time na partida contra o Deportivo La Coruña, neste domingo, pela LaLiga.

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O Barcelona não deixou dúvidas sobre sua capacidade de impor domínio na briga pelo título da LaLiga ao golear o Deportivo La Coruña por 5 a 1, no domingo. O confronto foi marcado pelo brilho ofensivo dos comandados de Hansi Flick, que aproveitaram o tropeço do Real Madrid diante do Alavés para reforçar a liderança e ampliar a vantagem sobre os perseguidores.

Em entrevista à DAZN após a partida, Olmo afirmou: “Estou feliz com o desempenho do time. Precisamos melhorar, principalmente em não sofrer gols, e é isso que buscamos”.

O jogador, que deixou o campo aos 57 minutos para a entrada de Rodri, prosseguiu: “É continuar trabalhando. Sabíamos que eles iam pressionar forte no campo de ataque. É o futebol. É um jogo de erros”.

Sobre jogar ao lado de Pedri, Olmo elogiou o companheiro e as soluções que ele oferece ao time dentro de campo.

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“O Pedri já não nos surpreende. É um jogador completo, com e sem a bola. Está em todos os lugares do campo. Ele nos dá muito e vai continuar dando”, explicou.

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A respeito do segundo gol do Barcelona, marcado por ele mesmo, Olmo comentou: “Eu sabia que o Gordon colocaria a bola ali, e só precisava me concentrar nela”.

Detalhes da goleada do Barcelona

O Barcelona decidiu o confronto, válido pela 14ª rodada da LaLiga, com um início perfeito que surpreendeu os donos da casa. Lamine Yamal abriu o placar com menos de 90 segundos, após uma jogada bem trabalhada que começou com uma tabela com Pedri. Em seguida, ele mandou um cruzamento rasteiro que Dani Olmo deixou passar de forma inteligente, enganando o goleiro do Deportivo e indo parar no fundo da rede.

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A resposta do Deportivo não demorou. Aos nove minutos, Aubameyang empatou ao aproveitar o passe de Nsongo e levar a melhor em uma disputa física com Pau Cubarsí, antes de finalizar de pé direito no gol de Joan García.

Mas o Barcelona voltou à frente rapidamente: aos 20 minutos, Dani Olmo subiu para o cruzamento de Gordon pela esquerda e cabeceou para as redes, fazendo o time catalão terminar o primeiro tempo vencendo por 2 a 1.

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No início da segunda etapa, o Barcelona assumiu o controle do jogo, e Raphinha ampliou com o terceiro gol aos 50 minutos. O brasileiro recebeu um cruzamento preciso de Lamine Yamal e aproveitou a falta de marcação no segundo pau, dando ao time uma vantagem confortável e complicando ainda mais a missão do Deportivo de voltar para a partida, diante da superioridade catalã na posse de bola e na criação de chances.

Apesar das tentativas dos donos da casa de diminuir a diferença, o Barcelona seguiu mais perigoso. Aos 83 minutos, Raphinha marcou seu segundo gol, o quarto do time, aproveitando uma bola que sobrou para ele depois de um passe de Koundé em direção a Gordon ter desviado na defesa do Deportivo. O time catalão manteve a pressão até os minutos finais, sem dar ao adversário uma chance real de se reequilibrar ou ameaçar o resultado.

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Raphinha fechou a festa de gols com o quinto, aos dois minutos dos acréscimos, após receber um ótimo passe de Lamine Yamal. Com isso, chegou ao 18º gol na temporada, quatro à frente de Kylian Mbappé na corrida pela artilharia. O brasileiro segue apresentando um nível ofensivo de destaque, que o transformou em uma das principais estrelas do Barcelona nesta temporada e em forte candidato à artilharia da competição.

Com a vitória, o Barcelona consolidou a liderança da LaLiga e ampliou para 5 pontos a vantagem sobre o Atlético de Madrid (antes do confronto entre as equipes na quarta-feira), aproveitando a derrota do Real Madrid para o Alavés. O Deportivo La Coruña, por sua vez, segue em dificuldades na 13ª posição, com apenas uma vitória nos últimos nove jogos da liga, o que aumenta a pressão sobre o time diante da queda contínua de rendimento e do distanciamento das posições de briga.