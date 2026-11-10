Steven Gerrard, ex-ídolo do Liverpool, fez uma comparação instigante entre o ponta do Barcelona, Lamine Yamal, e os dois grandes ídolos Cristiano Ronaldo, craque do Al-Nassr da Arábia Saudita, e Lionel Messi, craque do Inter Miami dos Estados Unidos.

Steven Gerrard acredita que Lamine Yamal está mais avançado do que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo estavam na mesma idade, isso após a ascensão impressionante que o jovem jogador alcançou.

O ex-capitão do Liverpool deu essa avaliação no programa "The Overlap Daily", onde disse: "Ele está mais avançado do que o Ronaldo estava aos 19 anos. Eu joguei contra o Messi quando era jovem, e talvez o Lamine esteja mais avançado do que ele também estava".

Steven acredita, também, que Yamal tem a capacidade de chegar ao nível dos dois caso continue a evoluir.

Mas Gerrard alertou que manter a empolgação e igualar o nível de regularidade dos dois ídolos será o maior desafio que o jovem jogador enfrentará.