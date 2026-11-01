Munir Nasraoui, pai do craque do Barcelona Lamine Yamal, voltou a aparecer em transmissões ao vivo nas redes sociais, justamente no momento em que seu filho disputava a partida do Barcelona contra o Alavés, no sábado, que terminou com uma goleada catalã por 6 a 1.

Yamal brilhou mais uma vez ao marcar dois gols no Camp Nou diante do Alavés, enquanto seu pai acompanhava esse brilho e interagia com ele, compartilhando seus pensamentos e comentários diante de milhares de pessoas pelas redes sociais.

Entre os destaques do que revelou durante a transmissão esteve um detalhe relacionado ao nome de seu filho, que nem todos conheciam, e que gerou muita conversa.

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De acordo com o que publicou o site okdiario, Munir afirmou com seriedade que as pessoas se enganam quanto ao nome de seu filho, e que se orgulha de que os sobrenomes de Lamine remontem a origens africanas, especialmente marroquinas, dizendo: "Lamine Yamal é o nome dele. Já os seus dois sobrenomes são Nasraoui Ebana, para que fiquem sabendo disso".

Ou seja, Lamine Yamal, como muitas outras pessoas, carrega um nome composto, embora muitos passem a chamá-lo apenas de Lamine. E seus dois sobrenomes remontam a duas origens diferentes dentro do continente africano: por um lado, o sobrenome Nasraoui vem de seu pai, que é do Marrocos, enquanto o sobrenome Ebana remonta à sua mãe, natural da Guiné Equatorial.

Ainda assim, o jogador decidiu abrir mão de suas raízes e representar a Espanha no futebol, depois de ter nascido e vivido toda a sua vida em Barcelona. Trata-se de uma escolha que causou divergências com a seleção marroquina, após esta ter tentado atraí-lo para longe da seleção espanhola para jogar com o Marrocos.

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E após o fim da partida entre Barcelona e Alavés, o pai de Lamine Yamal também comemorou com grande entusiasmo a atuação de seu filho, dizendo: "Que passe! Pura magia, nem mais nem menos! Vocês não se lembram disso, mas ele me faz lembrar o Djalminha. Era bom, mas não jogava pela seleção do Brasil, ele ficava por aqui".

E, para encerrar, dirigiu uma mensagem ao Real Madrid e ao Atlético de Madrid a respeito da liderança da tabela, dizendo: "Hoje nós vamos vencer. Vocês nunca vão liderar a tabela porque o Lamine Yamal está em campo. Vamos lá!".

Djalminha foi um dos mais destacados armadores brasileiros dos anos 1990 e do início do milênio, e ficou conhecido por suas habilidades técnicas, seus toques marcantes e seus passes criativos.

Djalminha, que raramente jogou pela seleção brasileira, brilhou com a camisa do espanhol Deportivo La Coruña, ao qual se juntou em 1997, antes de seguir sua trajetória com o clube até 2004.

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