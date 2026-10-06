"Kimmich lidera como capitão com sua experiência e, acima de tudo, com seu desempenho. Eu nem sei por que Kimmich está sendo debatido", escreveu Matthäus em sua coluna na Sky. Para o recordista de jogos pela seleção, o estrategista de meio-campo de 31 anos é "indispensável no Bayern de Munique e na seleção alemã".

Kimmich atuou de forma razoável como primeiro volante em um sistema 4-3-3 de Klopp contra a Holanda, e para Klopp ele foi até "o melhor jogador alemão". Depois, porém, teve uma atuação infeliz na derrota para a Grécia. Embora, como capitão, quisesse compreensivelmente permanecer com a equipe, Kimmich precisou partir em seguida, como planejado, por fazer parte do primeiro elenco de Klopp.

Em vez de fortalecer Kimmich, Klopp alimentou com declarações descontraídas ("Posso dizer isso ao Jo: quanto mais se pergunta, menos provável é conseguir o que se quer") o debate sobre seu capitão, que já voltava a ganhar força. Com Alexander Pavlovic no papel de Kimmich como volante mais recuado, e Tom Bischof e Florian Wirtz nos meio-espaços, a seleção alemã jogou contra a Sérvia e na Grécia de forma claramente mais vistosa do que antes.

Jürgen Klopp elogia Joshua Kimmich por seus passes de cavadinha

"Alguns criticam Kimmich por jogar a bola com frequência demais para os lados e para trás", explicou Matthäus, fazendo uma comparação histórica com um ícone do Bayern de Munique. "Mas para onde Bastian Schweinsteiger jogava as bolas antigamente? Ele tinha 180 contatos com a bola no meio-campo, mas para a frente também muitas vezes nada acontecia no jogo de tiki-taka do Bayern naquela época. Kimmich não joga só para os lados ou para trás, mas também cria perigo lá na frente com seus passes de cavadinha. No clube e na seleção."

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Em certa contradição com essa defesa clara, Matthäus também avaliou em sua coluna que Kimmich "não tem salvo-conduto" e, assim como o queridinho da torcida Deniz Undav, que não foi convocado, "também não tem margem". "O princípio do desempenho vale para todos e, se Kimmich não render como Klopp imagina para seu estilo de jogo, ele tem em Aleksandar Pavlovic, que esteve entre os melhores contra a Sérvia e na Grécia, um grande desafiante vindo das fileiras do Bayern de Munique."

Independentemente do debate sobre Kimmich, Matthäus pediu que Klopp encontre, antes da próxima janela de jogos de seleções em meados de novembro, uma "base de 15 a 17 jogadores em quem ele confia". Depois, no encerramento da fase de grupos da Liga das Nações, a equipe enfrentará a Sérvia fora de casa e a Holanda em casa.