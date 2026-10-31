Campeonato Italiano - Rodada 10 1 de nov. de 2026 - 06:30 Stadio G. Sinigaglia

Como x Venezia terá transmissão ao vivo pelo DAZN, a única plataforma que transmite todos os jogos da Serie A 2026/27. Para assinar o serviço e acompanhar a partida por streaming, basta acessar o link abaixo.

Como x Venezia: como assistir com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços habituais de streaming de outra parte do mundo, poderá encontrar restrições geográficas. Nesse caso, uma rede privada virtual (VPN) pode ser muito útil.



Uma VPN, como a ExpressVPN, permite estabelecer uma conexão online segura e criptografada. Ao mudar virtualmente sua localização para um país onde a partida é transmitida, você pode contornar as restrições geográficas e assistir ao seu time do coração ao vivo.

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Como e Venezia se enfrentam no Estádio G. Sinigaglia, em Como, pela décima rodada da Serie A 2026/27. O Como recebe o Venezia em um confronto entre equipes que vivem momentos muito diferentes na temporada.

O Como chega à partida em grande fase. Foram quatro vitórias nos últimos cinco jogos entre o Campeonato Italiano e a Champions League, incluindo um contundente 4 a 1 sobre o Manchester United na competição europeia e uma convincente vitória por 3 a 1 fora de casa contra o Torino na última rodada da Serie A. Cesc Fabregas montou uma equipe capaz de levar perigo em qualquer competição.

O Venezia, por outro lado, atravessa um período difícil. Duas derrotas consecutivas no campeonato, primeiro para o Genoa e depois para a Inter, reduziram as ambições da equipe. O time de Davide Nicola segue na lanterna e precisa de pontos com urgência.

As duas equipes têm desfalques. O Como não poderá contar com vários jogadores, enquanto o Venezia chega com uma lista de indisponíveis que complica ainda mais os planos de Nicola.

O Venezia mostrou que pode vencer equipes de nível superior em casa, como demonstra o triunfo sobre o Napoli nesta temporada. Mas jogar fora de casa é outra história para a equipe, que tem dificuldade para manter a regularidade longe do Penzo.

Para o Como, esta é uma oportunidade de consolidar sua posição na parte de cima da tabela. A equipe segue firme na disputa e quer aproveitar o mando de campo diante de sua torcida.

Confira abaixo todas as informações para acompanhar Como x Venezia ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

O Como de Fabregas não poderá contar com Trevoh Chalobah, Assane Diao, Moise Kean, Mattia Liberali e Jesus Rodriguez. A provável escalação tem Robert Sanchez no gol; Yan Couto, Jacobo Ramon, Marc-Oliver Kempf e Alex Valle na defesa; Caqueret, Luis Milla, Da Cunha e Perrone no meio-campo; Nico Paz e Douvikas no ataque.

O Venezia não poderá contar com Bartol Franjic, Andrea Adorante, Marin Sverko, Pasquale Mazzocchi e Thorir Helgason. Nicola deve escalar Filip Stankovic no gol; Halhal, Moreno, Juan Jesus e Hainaut na defesa; Schingtienne, Kike Perez, Sohm e Busio no meio-campo; Lauberbach e Adams no ataque.

Momento das equipes

O Como somou quatro vitórias e apenas uma derrota nos últimos cinco jogos entre a Serie A e a Champions League, com 13 gols marcados e 7 sofridos. O único tropeço foi contra o Feyenoord na competição europeia (2 a 3), mas a equipe reagiu com três vitórias consecutivas, incluindo o 4 a 1 sobre o Manchester United. Na última rodada do campeonato, o Como venceu o Torino por 3 a 1 fora de casa, confirmando a boa fase.

O Venezia venceu apenas um dos últimos cinco jogos, com dois empates e duas derrotas. O triunfo mais recente foi a vitória em casa por 1 a 0 sobre o Napoli, mas, desde então, vieram as derrotas para o Genoa (1 a 0) e a Inter (0 a 2). A equipe marcou 3 gols e sofreu 6 nas últimas cinco partidas.

Confrontos anteriores

O último confronto entre as equipes foi em 8 de março de 2025, quando Como e Venezia empataram por 1 a 1 na Serie A. Nos últimos cinco encontros, foram duas vitórias do Venezia, um empate e duas vitórias do Como, com os duelos mais recentes disputados na Serie A e na Serie B. As equipes também se enfrentaram em 8 de dezembro de 2024, em outro empate, por 2 a 2, no Penzo.

Classificação

Na Serie A 2026/27, o Como ocupa a quarta posição e está na briga pela parte de cima da tabela. O Venezia, por sua vez, é o lanterna, com 20 pontos, na zona de rebaixamento e em busca desesperada de pontos para escapar da queda.