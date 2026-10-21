Como x Manchester United: na prancheta tática, Fabregas supera Carrick enquanto Paz dita o ritmo

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Cesc Fabregas comandou uma vitória dominante por 4 a 1 sobre o Manchester United, expondo as fragilidades defensivas de Michael Carrick com um jogo posicional superior. Nico Paz fez a diferença ao explorar os espaços entre o meio-campo e a linha de defesa desarticulados do United.

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Este confronto da Champions League foi um estudo fascinante do contraste entre as filosofias dos treinadores. Cesc Fabregas, adepto do jogo posicional baseado na posse de bola, buscou explorar os espaços entre as linhas defensivas e criar superioridade numérica no terço final. Seu objetivo era claro: usar a superioridade técnica para superar a pressão do Manchester United e deixar os zagueiros visitantes em situações de confronto individual. Com 54% de posse de bola e o dobro de gols esperados (1,97 a 0,62), o domínio do Como foi resultado direto de um plano executado com perfeição desde o segundo minuto.

Michael Carrick, sob pressão crescente, tentou implementar um 4-2-3-1 compacto, capaz de sair rapidamente em transição. No entanto, diante de uma grave crise de lesões que tirou de campo nomes importantes como Lisandro Martinez e Marcus Rashford, seu plano tático parecia frágil. O United pretendia avançar de forma vertical e explorar a velocidade de Mbeumo e Cunha nos contra-ataques, mas não conseguiu lidar com a mobilidade do meio-campo do Como. Isso levou a um colapso estrutural que deixou a equipe em desvantagem poucos instantes após o apito inicial.

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A organização tática do Como

Fabregas escalou um 4-2-3-1 fluido que, com a posse de bola, funcionava mais como um 3-2-5. A chave estava no papel dos laterais: Yan Couto e Alex Valle avançavam, alargando a linha defensiva do United e abrindo grandes espaços nos corredores internos. Isso permitiu que Paz atuasse como um verdadeiro camisa 10, com total liberdade. Paz foi o coração da equipe, com dois gols e uma assistência. Seu posicionamento entre os dois volantes do United, Youri Tielemans e Andrey Santos, causou confusão constante, já que nenhum dos dois sabia se deveria recuar ou sair para pressioná-lo.

Os gatilhos de pressão da equipe da casa eram sofisticados. Em vez de pressionar de forma imprudente desde a frente, o Como utilizava um bloco médio que se transformava em uma pressão agressiva, homem a homem, assim que o United passava a bola para os laterais. Ao bloquear as linhas de passe para Bruno Fernandes, o Como forçou o United a recorrer a lançamentos longos de baixa probabilidade de sucesso, que Kempf e Ramon recuperavam com facilidade. Na saída de bola, Maximo Perrone recuava entre os zagueiros para criar uma superioridade de três contra dois diante da primeira linha de pressão do United, garantindo uma progressão limpa da bola. A eficácia dessa organização ficou evidente nos cinco contra-ataques registrados pela equipe, três dos quais resultaram em gols após atravessarem a desorganizada defesa do United nas transições.

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A organização tática do Manchester United

O 4-2-3-1 do United foi pensado para reagir ao adversário, mas não tinha a disciplina defensiva necessária para resistir ao sistema de Fabregas. Como Harry Maguire e Matthijs de Ligt não tinham velocidade de recuperação para atuar com a linha defensiva alta, Carrick orientou os dois a recuar, mas o meio-campo não os acompanhou. Isso criou uma zona desocupada no centro do campo. Tielemans e Santos tiveram dificuldades para proteger a defesa e muitas vezes ficaram à frente da linha da bola, deixando os quatro defensores completamente expostos às infiltrações de Douvikas e às chegadas de Jacobo Ramon de trás.

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No ataque, o United dependeu demais de jogadas individuais, em vez de movimentos coordenados. Bruno Fernandes frequentemente precisou recuar até o próprio campo apenas para receber a bola, o que afastou do terço final a principal ameaça criativa da equipe. Mbeumo e Matheus Cunha ficaram isolados pelos lados e recebiam a bola de costas para o gol, em vez de recebê-la em movimento. Embora o United tenha finalizado 13 vezes, muitas tentativas foram chutes de longe sem grande chance de sucesso ou finalizações sob forte pressão. A equipe não conseguiu criar sequer um contra-ataque de alta qualidade. O gol tardio de Joshua Zirkzee, nos acréscimos, serviu apenas como consolo estatístico em uma partida na qual o United foi superado taticamente em todos os aspectos.

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O duelo tático

A partida foi decidida no espaço ocupado por Paz. Fabregas identificou que, sem Kobbie Mainoo, faltava ao meio-campo do United um jogador com vocação natural para proteger a defesa. Ao orientar Paz a se deslocar constantemente para o corredor interno direito, tirou Santos de posição. Quando Santos saía para cobrir o espaço, o corredor central se abria para as combinações entre Lucas Da Cunha e Douvikas. Esse desequilíbrio tático foi o principal fator por trás dos 1,97 xG criados pelo Como: a equipe não apenas finalizava mais, mas criava chances de alto valor ao explorar uma falha estrutural.

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A incapacidade de Carrick de ajustar a altura de sua linha defensiva fez com que, mesmo quando o United recuperava a bola, a distância até o gol adversário fosse grande demais para ser superada. Fabregas venceu o duelo tático ao desafiar o United a jogar pelo meio, sabendo que sua equipe tinha a segurança técnica necessária para recuperar a bola e explorar o espaço deixado para trás. Foi uma demonstração de como explorar a falta de identidade defensiva de um adversário.

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Os ajustes durante o jogo

Ao perceber a falta de controle, Carrick fez duas mudanças no intervalo, colocando Amad Diallo e Carlos Baleba nos lugares de Andrey Santos e Matheus Cunha. A entrada de Baleba tinha o objetivo de dar mais presença física à dupla de volantes, mas o ajuste foi imediatamente comprometido quando Douvikas marcou o segundo gol do Como, aos 49 minutos. A mudança pouco fez para conter a desvantagem. Baleba recebeu um cartão amarelo apenas cinco minutos após entrar em campo, o que limitou ainda mais sua capacidade de pressionar agressivamente.

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Fabregas, por sua vez, usou as substituições para manter a intensidade da pressão. A entrada de Maxence Caqueret no lugar de Baturina, na marca de uma hora de jogo, trouxe fôlego novo ao meio-campo e impediu que o United ganhasse embalo. Quando Paz fez o terceiro gol do Como, Fabregas passou a um 4-4-1-1 mais conservador para administrar a vantagem, colocando Dossena e Smolcic em campo para acrescentar altura dentro da área. Carrick colocou Joshua Zirkzee no lugar de Bruno Fernandes aos 66 minutos, passando, na prática, a um 4-4-2. Isso, porém, esvaziou ainda mais o meio-campo e permitiu que Ramon avançasse e marcasse o quarto gol, aos 76 minutos.

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Conclusão

No fim, a melhor organização posicional do Como e a exploração precisa dos corredores internos decidiram o resultado. Fabregas aproveitou a inteligência de Paz para desmontar um Manchester United que parecia perdido taticamente e desgastado fisicamente. A incapacidade do United de fechar o espaço entre seu meio-campo e sua defesa permitiu que o Como avançasse com facilidade. Embora o gol tardio de Zirkzee tenha preservado uma pequena parcela do orgulho da equipe, a partida representou uma vitória incontestável dos sofisticados padrões ofensivos de Fabregas sobre o sistema desarticulado de Carrick, desfalcado por lesões. Os italianos foram mais coesos, tiveram mais clareza em suas ações e mostraram muito mais disciplina tática.