As opções para acompanhar Como x AEK Atenas na TV e no streaming estão listadas abaixo. O jogo está disponível no Sky Sport e no NOW, com acesso à transmissão ao vivo pelos links indicados.
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O Estádio Giuseppe Sinigaglia recebe Como x AEK Atenas, confronto da Champions League entre um time cheio de confiança e outro em busca de respostas.
O Como de Cesc Fabregas vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Cagliari na Serie A, resultado que deixou para trás a derrota por 2 a 0 para a Inter. Na Europa, o time já mostrou sua melhor versão ao golear o Lens por 9 a 1.
O número que mais chama a atenção é o da produção ofensiva: 15 gols marcados nos últimos cinco jogos. Nico Paz é o símbolo desse crescimento, com seis gols e oito assistências em 14 partidas na temporada, somando todas as competições.
O AEK Atenas de Marko Nikolic atravessa um momento mais complicado. Depois da derrota por 3 a 2 para o Real Madrid na Champions League, o time grego também perdeu o clássico contra o Panathinaikos e o duelo de Copa com o PAOK.
O jogo mais recente, porém, trouxe um sinal positivo: a vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Kalamata pelo campeonato. Para o time de Nikolic, o ponto fraco continua sendo a defesa, que sofreu nove gols nas últimas cinco partidas.
Confira todas as informações para acompanhar Como x AEK Atenas ao vivo: canais de TV, streaming, escalações e momento dos times.
Notícias dos times
Prováveis escalações de Como x AEK Athens
O Como de Cesc Fabregas não conta com Jayden Addai, Jesus Rodriguez, Assane Diao e Moise Kean, todos fora por lesão, e não tem jogadores suspensos. Na provável escalação titular, Jean Butez fica no gol, com Kempf, Couto, Ramon e Valle na defesa, Da Cunha, Perrone, Milla, Baturina e Paz no meio-campo e Douvikas como único atacante.
O AEK Atenas de Marko Nikolic não conta com os lesionados Zini, Oleksandr Zubkov e Kervin Arriaga, enquanto Aboubakary Koita está suspenso. Na provável escalação, destacam-se Strakosha no gol, Relvas e Moukoudi na defesa, Marin e Majer no meio-campo e a dupla de ataque formada por Varga e Jovic. Possíveis atualizações serão divulgadas mais perto do início do jogo.
Momento dos times
O Como somou quatro vitórias e uma derrota (4-0-1) nos últimos cinco jogos. O resultado positivo mais recente foi o 2 a 0 sobre o Cagliari na Serie A, enquanto a vitória mais ampla foi o 9 a 1 na casa do Lens pela Champions League. Nas outras partidas, o time bateu o Venezia por 1 a 0 e o Torino por 3 a 1, perdendo apenas para a Inter por 2 a 0. Ao todo, a equipe de Fabregas marcou 15 gols e sofreu quatro.
O AEK Atenas venceu duas vezes e perdeu três (2-0-3). O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 no campo do Kalamata pela Super League, precedida pelo triunfo por 2 a 1 sobre o Levadiakos. As derrotas vieram contra Real Madrid (3 a 2), Panathinaikos (2 a 0) e PAOK na Copa (3 a 1). O saldo é de seis gols marcados e nove sofridos.
Confrontos diretos
Os dados disponíveis não registram confrontos recentes entre Como e AEK Atenas. Por isso, não é possível traçar um retrospecto do duelo: os times chegam a este encontro sem uma história recente de confrontos diretos.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|4
|0
|0
|20
|5
|+15
|12
V
V
V
V
|2
|4
|4
|0
|0
|13
|7
|+6
|12
V
V
V
V
|3
|4
|3
|1
|0
|8
|3
|+5
|10
V
E
V
V
|4
|4
|3
|0
|1
|19
|6
|+13
|9
V
V
D
V
|5
|4
|3
|0
|1
|14
|6
|+8
|9
V
D
V
V
|6
|4
|3
|0
|1
|12
|6
|+6
|9
D
V
V
V
|7
|4
|3
|0
|1
|12
|7
|+5
|9
V
V
D
V
|8
|4
|3
|0
|1
|14
|10
|+4
|9
D
V
V
V
|9
|4
|3
|0
|1
|11
|7
|+4
|9
V
V
V
D
|10
|4
|3
|0
|1
|8
|4
|+4
|9
V
D
V
V
|11
|4
|3
|0
|1
|8
|6
|+2
|9
D
V
V
V
|12
|4
|3
|0
|1
|7
|5
|+2
|9
V
V
D
V
|13
|4
|2
|2
|0
|12
|5
|+7
|8
V
E
E
V
|14
|4
|2
|1
|1
|7
|4
|+3
|7
D
E
V
V
|15
|4
|2
|0
|2
|8
|6
|+2
|6
V
V
D
D
|16
|4
|2
|0
|2
|10
|9
|+1
|6
V
V
D
D
|17
|4
|2
|0
|2
|8
|8
|0
|6
V
D
D
V
|18
|4
|2
|0
|2
|8
|9
|-1
|6
V
V
D
D
|19
|4
|1
|2
|1
|6
|11
|-5
|5
V
E
D
E
|20
|4
|1
|1
|2
|10
|8
|+2
|4
D
V
D
E
|21
|4
|1
|1
|2
|4
|4
|0
|4
D
D
V
E
|22
|4
|1
|1
|2
|9
|10
|-1
|4
V
D
E
D
|23
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
D
E
V
D
|24
|4
|1
|1
|2
|3
|4
|-1
|4
D
V
D
E
|25
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|4
E
D
V
D
|26
|4
|1
|0
|3
|6
|7
|-1
|3
V
D
D
D
|27
|4
|1
|0
|3
|6
|11
|-5
|3
D
V
D
D
|28
|4
|1
|0
|3
|8
|14
|-6
|3
D
D
V
D
|29
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|3
D
D
D
V
|29
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|3
D
D
V
D
|31
|4
|1
|0
|3
|4
|10
|-6
|3
D
D
V
D
|32
|4
|1
|0
|3
|4
|11
|-7
|3
D
D
V
D
|33
|4
|1
|0
|3
|4
|16
|-12
|3
D
D
D
V
|34
|4
|0
|1
|3
|5
|9
|-4
|1
D
E
D
D
|35
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|1
E
D
D
D
|36
|4
|0
|0
|4
|1
|17
|-16
|0
D
D
D
D
Na classificação da Champions League, o Como ocupa o quarto lugar, enquanto o AEK Atenas está em 29º. A distância reflete duas campanhas europeias opostas: o Como está na parte de cima da tabela e joga para consolidar sua posição; o time grego vem da parte de baixo e precisa de pontos para melhorar sua trajetória.