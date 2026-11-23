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Liga dos Campeões - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 15:00 Stadio G. Sinigaglia

O Estádio Giuseppe Sinigaglia recebe Como x AEK Atenas, confronto da Champions League entre um time cheio de confiança e outro em busca de respostas.

O Como de Cesc Fabregas vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Cagliari na Serie A, resultado que deixou para trás a derrota por 2 a 0 para a Inter. Na Europa, o time já mostrou sua melhor versão ao golear o Lens por 9 a 1.

O número que mais chama a atenção é o da produção ofensiva: 15 gols marcados nos últimos cinco jogos. Nico Paz é o símbolo desse crescimento, com seis gols e oito assistências em 14 partidas na temporada, somando todas as competições.

O AEK Atenas de Marko Nikolic atravessa um momento mais complicado. Depois da derrota por 3 a 2 para o Real Madrid na Champions League, o time grego também perdeu o clássico contra o Panathinaikos e o duelo de Copa com o PAOK.

O jogo mais recente, porém, trouxe um sinal positivo: a vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Kalamata pelo campeonato. Para o time de Nikolic, o ponto fraco continua sendo a defesa, que sofreu nove gols nas últimas cinco partidas.

Confira todas as informações para acompanhar Como x AEK Atenas ao vivo: canais de TV, streaming, escalações e momento dos times.

Notícias dos times

O Como de Cesc Fabregas não conta com Jayden Addai, Jesus Rodriguez, Assane Diao e Moise Kean, todos fora por lesão, e não tem jogadores suspensos. Na provável escalação titular, Jean Butez fica no gol, com Kempf, Couto, Ramon e Valle na defesa, Da Cunha, Perrone, Milla, Baturina e Paz no meio-campo e Douvikas como único atacante.

O AEK Atenas de Marko Nikolic não conta com os lesionados Zini, Oleksandr Zubkov e Kervin Arriaga, enquanto Aboubakary Koita está suspenso. Na provável escalação, destacam-se Strakosha no gol, Relvas e Moukoudi na defesa, Marin e Majer no meio-campo e a dupla de ataque formada por Varga e Jovic. Possíveis atualizações serão divulgadas mais perto do início do jogo.

Momento dos times

O Como somou quatro vitórias e uma derrota (4-0-1) nos últimos cinco jogos. O resultado positivo mais recente foi o 2 a 0 sobre o Cagliari na Serie A, enquanto a vitória mais ampla foi o 9 a 1 na casa do Lens pela Champions League. Nas outras partidas, o time bateu o Venezia por 1 a 0 e o Torino por 3 a 1, perdendo apenas para a Inter por 2 a 0. Ao todo, a equipe de Fabregas marcou 15 gols e sofreu quatro.

O AEK Atenas venceu duas vezes e perdeu três (2-0-3). O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 no campo do Kalamata pela Super League, precedida pelo triunfo por 2 a 1 sobre o Levadiakos. As derrotas vieram contra Real Madrid (3 a 2), Panathinaikos (2 a 0) e PAOK na Copa (3 a 1). O saldo é de seis gols marcados e nove sofridos.

Confrontos diretos

Os dados disponíveis não registram confrontos recentes entre Como e AEK Atenas. Por isso, não é possível traçar um retrospecto do duelo: os times chegam a este encontro sem uma história recente de confrontos diretos.

Classificação

Na classificação da Champions League, o Como ocupa o quarto lugar, enquanto o AEK Atenas está em 29º. A distância reflete duas campanhas europeias opostas: o Como está na parte de cima da tabela e joga para consolidar sua posição; o time grego vem da parte de baixo e precisa de pontos para melhorar sua trajetória.