Aos 23 minutos da partida, Güler deu uma cotovelada para trás durante uma disputa de corrida com Peque Fernandez. O camisa 10 do Sevilla caiu, levou a mão ao rosto e precisou de atendimento por alguns instantes. O turco não recebeu cartão, enquanto Dean Huijsen e Felix levaram amarelo por lances posteriores. Sete minutos depois, Güler marcou um golaço e fez 1 a 0 para os donos da casa.

Um segundo lance também irritou os visitantes: antes do segundo gol sofrido, marcado por Kylian Mbappe, os andaluzes reclamaram de uma suposta falta de Ibrahima Konate em Robbie Ure. A transmissão de TV, porém, não mostrou um replay da jogada.

Em seu site oficial, o FC Sevilla fez duras críticas à arbitragem de Mateo Busquets Ferrer. "4 a 1: cotovelada e nada mais", publicou o clube após a partida. Sobre a entrada em Ure que não foi punida, escreveu: "Uma imagem vale mais que mil palavras."

O técnico do Sevilla, Luis Garcia Plaza, também não poupou críticas na entrevista coletiva e dedicou quase toda a conversa às decisões do árbitro. Ao falar do lance de Güler, o treinador afirmou que era um "cartão vermelho claríssimo" e disse: "É um jogo completamente diferente a partir da cotovelada. No onze contra onze, eles podem até ser melhores, mas tiraram de nós a chance de disputar outro jogo."

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Técnico do Sevilla dispara contra Real, Barcelona e Atlético de Madrid

Para o treinador, a suposta falta no atacante Ure também foi um erro claro: "O árbitro não teve um bom dia. Não nos deixaram jogar. Hoje, deveríamos ter jogado com um homem a mais a partir dos 23 minutos. Quem mais reclama é quem menos tem motivos para isso: Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Estou nesse meio há muito tempo e é sempre a mesma história."

Com isso, Plaza se referiu de forma bastante claraao conflito entre o presidente de LaLiga, Javier Tebas, e o Real Madrid, que voltou a se acirrar recentemente. O clube afirma repetidamente ser prejudicado pela arbitragem no campeonato e pediu uma reforma completa, além da renúncia de Tebas.

A decepção também era grande entre os jogadores. O lateral Juan Iglesias expressou sua frustração à Movistar: "Estávamos no jogo e demos tudo de nós. Vi uma falta em Peque que me pareceu uma agressão, e também houve uma falta em Ruben Vargas antes de um dos gols do Real Madrid, mas esse lance nem sequer foi mostrado na televisão."

Iglesias prosseguiu: "Houve decisões sobre as quais não tínhamos controle. Muitas vezes, não dá para falar com os árbitros, eles não permitem. É só 'Saia daqui, vou te dar um cartão'. Essa é sempre a solução mais fácil. Sabíamos como as coisas aconteceriam aqui."

O capitão Kike Salas também disparou críticas. "A falta de Arda Güler foi evidente. Dá para ver a cotovelada que Peque recebeu. Isso claramente mudou o jogo a favor deles, e depois veio o 1 a 0", disse o defensor.

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"Obsessão": Jose Mourinho rebate críticas do Sevilla

Salas não entendeu por que o VAR não interveio: "Não entendo por que esse lance não foi revisado. Não pedimos nada além de respeito e que o ocorrido seja levado em consideração. Estamos decepcionados, mas também dá para ver uma falta em Ruben Vargas."

Do outro lado, o técnico do Real, Jose Mourinho, minimizou a polêmica e disse não entender a repercussão dos lances. O português afirmou que não compreende "a obsessão com tantas perguntas sobre essa história".

Mourinho explicou: "Ninguém conseguiu me mostrar o que supostamente aconteceu. Não vi uma única imagem. Pedi imagens aos meus analistas e à televisão, mas não consegui ver nada das coisas de que estão falando e que incomodaram Luis."

Para Mourinho, "o curso natural das coisas é que o contrário aconteça conosco com mais frequência". O treinador acrescentou: "Se um dia acontecer algo que eu ache que nos beneficiou, não terei problema em admitir."