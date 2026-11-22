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Rodri, astro do meio-campo do Barcelona que segue fora por lesão, passou instruções ao companheiro Eric García do banco de reservas durante o duelo contra o Villarreal e assumiu o papel de líder no túnel dos vestiários antes da partida.

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Segundo o jornal Sport, a cena não demorou muito para virar assunto nas redes sociais.

Em um dos momentos da partida entre Barcelona e Villarreal, quando o time catalão perdia por 2 a 0, Rodri chamou o companheiro Eric García e passou instruções a ele como se fosse um integrante da comissão técnica responsável pelo trabalho de treinador.

Sua aparência, vestindo um elegante terno preto, e sua maneira de agir, com gestos que lembravam o estilo de Guardiola, contato visual e firmeza nas atitudes, deixaram a impressão de que estávamos diante de uma cena do futuro.

O Sport destacou: "Parecia que todos estavam assistindo à materialização de algo inevitável: que Rodri se tornará treinador quando decidir pendurar as chuteiras, e que será um dos treinadores diferenciados".

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Ninguém no banco do Barcelona pareceu estranhar a situação, e Eric García, que recebeu as instruções de Rodri com naturalidade, também não se surpreendeu. A verdade é que a equipe recuperou a energia após o intervalo e protagonizou mais uma reação em uma partida de duas faces: um primeiro tempo decepcionante e um segundo tempo que devolveu a esperança.

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O ex-jogador do Manchester City também foi visto no túnel de acesso ao gramado, antes da entrada em campo, conversando com vários jogadores e motivando alguns deles, como Fermín López, que apareceu no lance do primeiro gol ao dar uma assistência sem querer, mas depois reagiu e marcou um gol com a sua habitual marca registrada.

Após a partida, o técnico Hansi Flick afirmou: "Rodri é muito importante para nós, mas jogadores como Pedri e Bernal estão fazendo um trabalho excelente. Não é fácil lidar com o jogo quando você está perdendo por dois gols".

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Rodri desfalcou o Barcelona em duas partidas por causa de uma lesão muscular, contra o Atlético de Madrid e o Villarreal, mas não perdeu sua influência fora de campo.

Dias atrás, ele concedeu uma entrevista ao jornal Sport e mandou uma mensagem contundente: "Precisamos elevar nosso nível e mantê-lo para podermos disputar tudo".

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Mesmo nos períodos em que a equipe apresentava um ótimo desempenho, o meio-campista já alertava que os adversários não precisavam de muito para marcar e que faltava ao time controle sobre o jogo. Sua mensagem era mais autocrítica do que as declarações dadas por Flick até então.

O treinador alemão respondeu a essa mensagem na entrevista coletiva que antecedeu o duelo contra o Villarreal, com um leve sorriso: "Todos nós precisamos elevar nosso nível, e também cada jogador individualmente, incluindo o Rodri".

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Diante do Villarreal, o Barcelona não conseguiu encontrar a estabilidade que já buscava antes da pausa. A equipe voltou a ter uma atuação irregular, com Marc Bernal seguindo na função de volante.

Já Frenkie de Jong, que atuou como lateral-direito no Metropolitano, jogou desta vez como zagueiro, ao lado de Gerard Martín.