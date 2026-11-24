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O PSG deve ficar sem dois de seus jogadores mais importantes até o fim da temporada. Com isso, os parisienses podem acompanhar o mercado de inverno com ainda mais interesse.

Pouco antes, ele havia comemorado com alegria ao marcar o gol que colocou o Paris Saint-Germain provisoriamente à frente por 2 a 1 na vitória por 3 a 2 em Nice, no início da noite de sábado. Aos 39 minutos, porém, tudo isso perdeu a importância.

Em um lance de muito azar, Desire Doue torceu o joelho sem contato com um adversário e gritou de dor . Seus companheiros chamaram rapidamente a equipe médica. Logo ficou claro para todos que Doue havia sofrido uma lesão grave. No dia seguinte, veio a confirmação amarga para o jogador de 21 anos e para o PSG: quase exatamente um mês depois de Khvicha Kvaratskhelia sofrer a mesma lesão em outubro , Doue também rompeu o ligamento cruzado .

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"Fique forte, irmão", escreveu Kvaratskhelia a Doue em um story no Instagram pouco depois da divulgação do diagnóstico devastador que agora une os dois craques. "Vamos superar isso, logo estaremos juntos em campo de novo, rindo e fazendo o que mais amamos. Estamos todos ao seu lado."

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PSG perde por meses dois pilares dos dois títulos da Champions League

Paris deve ficar sem dois pilares das duas últimas temporadas, ambas tão bem-sucedidas, e das duas conquistas consecutivas da Champions League pelo restante da temporada atual. Apenas no caso de Kvaratskhelia ainda há esperança de que ele possa voltar na reta final, no fim de maio.

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De qualquer forma, fica a pergunta: como o PSG reage à ausência, por meses, de dois jogadores fundamentais para o técnico Luis Enrique e para a força ofensiva do campeão francês? Os parisienses, conhecidos por não economizar, vão aproveitar a próxima janela de transferências de inverno para reforçar o ataque?

Primeiro, vale olhar as alternativas que o PSG já tem no elenco. Com Ousmane Dembele, apenas um integrante do temido trio de ataque parisiense está apto a jogar, embora o vencedor da Bola de Ouro de 2025 sofra lesões frequentes. Recentemente, voltou a sentir a coxa. Até agora, Dembele foi titular apenas cinco vezes nesta temporada.

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Com as baixas de Kvaratskhelia e Doue, torna-se ainda mais importante para o PSG que Dembele consiga superar os problemas físicos. Para quem acompanha de fora, também será interessante observar como a responsabilidade maior afetará os demais jogadores de ataque.

Quais alternativas o PSG tem no próprio elenco?

Ainda há opções de alto nível, embora a reformulação do último verão tenha provocado muitas mudanças no elenco. O fato de os parisienses terem deixado Bradley Barcola partir para o Liverpool agora se mostra, em retrospecto, particularmente infeliz. Afinal, o jogador da seleção francesa teria vaga garantida no time, exatamente o que desejava para permanecer em Paris. Como muitas vezes precisava ficar atrás de Dembele, Doue e Kvaratskhelia nos jogos mais importantes, Barcola buscou um novo desafio em Liverpool.

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Goncalo Ramos (para o Milan), o jogador formado no clube Ibrahim Mbaye (para o Aston Villa) e Kang-in Lee (para o Atlético de Madrid) foram outros três atacantes que deixaram a capital francesa no último verão. No total, o PSG arrecadou quase 290 milhões de euros com as saídas no ataque. O clube reinvestiu pouco menos da metade desse valor, destinando a maior parte aos substitutos de Barcola e dos demais.

Para as pontas, chegaram dois jovens em ascensão, empolgantes e com muito potencial: Mika Godts, de 21 anos, contratado do Ajax por 45 milhões de euros, e Maghnes Akliouche, de 24, contratado do Monaco por 50 milhões de euros. Ambos já deixaram sua marca, mas Akliouche mostrou mais consistência.

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O jogador da seleção francesa aparentemente tem mais facilidade para se adaptar ao elenco estrelado do PSG e já protagonizou alguns momentos de destaque, sobretudo na Champions League. Entre eles estão o gol espetacular na vitória por 4 a 2 fora de casa contra o Manchester City, em outubro, e as duas assistências na goleada por 6 a 0 em Villarreal, no início de novembro.

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Enquanto Akliouche já deu sinais de que pode substituir Kvaratskhelia e Doue com sucesso em algumas ocasiões, Godts, que tantas vezes empolgou no Ajax, ainda não completou de maneira satisfatória a transição da Eredivisie para aquela que talvez seja hoje a melhor equipe do mundo. O jogador da seleção belga ainda não se encontrou totalmente no PSG. O campeão mundial Ferran Torres, contratado do Barcelona por 48,5 milhões de euros, também não conseguiu convencer de forma consistente no novo clube até aqui.

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Alguns jovens em desenvolvimento, por sua vez, podem esperar mais minutos em campo e mais oportunidades para mostrar serviço. O principal deles é Senny Mayulu, de 20 anos, que chamou a atenção com quatro gols e duas assistências nos últimos cinco jogos oficiais. Quentin Ndjantou, de 19 anos, é outro jogador formado no clube à espera de uma chance, assim como Dro Fernandez, de 18, que se transferiu do Barça para Paris no início do ano.

PSG espera encontrar um novo Kvaratskhelia?

Ainda assim, é perfeitamente possível que Enrique queira mais um reforço para o ataque em janeiro diante dessa situação excepcional, marcada por uma enorme falta de sorte com lesões. Há pouco menos de dois anos, o PSG teve uma experiência muito bem-sucedida com uma contratação de inverno de grande destaque: em janeiro de 2025, os franceses trouxeram Kvaratskhelia do Napoli por 80 milhões de euros. Nos meses seguintes, o georgiano se tornou uma das peças decisivas para a tão esperada primeira conquista da Champions League na história do clube.

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Tudo indica que Kvaratskhelia não poderá ajudar na busca pelo terceiro troféu consecutivo da Champions League. Será que outro jogador excepcional, contratado no meio da temporada, assumirá esse papel? Junior Kroupi provavelmente custaria um valor semelhante ao de Kvaratskhelia.

O francês do Bournemouth pode ser o nome mais comentado entre os parisienses como possível contratação de inverno após o mês de lesões graves do PSG. Kroupi se destaca pelo drible forte e pelo toque de bola excepcional, oferece perigo de gol e é extremamente rápido. Além disso, pode atuar em diferentes posições: embora jogue principalmente como centroavante no Bournemouth, também atua sem problemas pela ponta esquerda.

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Foi nessa posição que ele jogou recentemente pela seleção francesa, na qual estreou por decisão do grande Zinedine Zidane em meados de novembro, na derrota por 3 a 1 na Itália. Três dias depois, Kroupi entrou como reserva na vitória por 2 a 1 sobre a Turquia, disputou pouco menos de meia hora pelo lado esquerdo e aproveitou a chance para marcar seu primeiro gol pela seleção.

Marco Rose corre o risco de perder Junior Kroupi?

O jogador de 20 anos, formado no Lorient e transferido de lá para o Bournemouth em 2025, é muito cobiçado. Vários clubes de peso da Premier League estariam interessados em Kroupi, assim como o PSG e o Barcelona. Conforme noticiou recentemente o The Athletic , o recém-convocado para a seleção estaria mais inclinado a deixar a Inglaterra, e o Barça seria seu grande destino dos sonhos.

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No entanto, há dúvidas sobre a capacidade financeira dos catalães, que enfrentam dificuldades, para pagar a transferência de Kroupi, cujo contrato com o Bournemouth vai até 2030. Assim, o PSG teria a oportunidade de atravessar a negociação, sobretudo se fizer uma investida já neste inverno.

Isso, porém, não agradaria nem um pouco a um treinador alemão bem-sucedido: Marco Rose, que recentemente conquistou nove vitórias consecutivas em jogos oficiais com o Bournemouth e levou o time ao quinto lugar da Premier League , gostaria muito de dar cada vez mais espaço a Kroupi. O talentoso francês perdeu os dois primeiros meses da temporada por causa de uma lesão no pé e vem sendo reintegrado gradualmente desde o fim de outubro.

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Kroupi poderia acrescentar uma nova dimensão ao jogo do time de Rose, que já vive uma fase muito boa. Por isso, seria ainda mais frustrante para os Cherries se o PSG realmente avançasse após perder seus dois craques por lesão.

A boa notícia para o Bournemouth é que os parisienses, naturalmente, também consideram vários outros atacantes de renome no mercado e parecem acompanhar a Bundesliga de perto. O jornal espanhol as aponta Antonio Nusa, do RB Leipzig, como um dos principais candidatos do PSG para reagir ao choque das duas rupturas de ligamento cruzado. Além de Kroupi e do norueguês de 21 anos, vários outros jogadores estariam na possível lista de compras parisiense. Segundo o as, entre eles estão Gianluca Prestianni (Benfica), Estevao (Chelsea), Nico Williams (Athletic Bilbao), Julian Alvarez (Atlético de Madrid), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) e até Luis Diaz, do Bayern de Munique.