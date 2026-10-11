Como Hakimi e Vinícius: Diomande grava seu nome na história do Real Madrid

O astro marfinense Yan Diomande deixou sua primeira marca com a camisa do Real Madrid ao liderar a equipe merengue a uma difícil vitória por 1 a 0 sobre o Villarreal com dez jogadores, pela oitava rodada de LaLiga, na noite de sábado.

Diomande marcou seu primeiro gol com o Real Madrid aos 62 minutos de jogo, conseguindo entrar para uma lista seleta na história do clube da capital espanhola.

Diomande se juntou a um grupo de elite de jogadores estrangeiros que marcaram gols pelo clube merengue no Campeonato Espanhol antes de completarem 20 anos, tornando-se o décimo primeiro jogador na história do clube a alcançar esse feito.

De acordo com a conta Mister Chip na plataforma X, Diomande, que completará 20 anos em novembro próximo, entrou para uma lista que inclui:

o argentino Gonzalo Higuaín, o francês Raphaël Varane, o marroquino Achraf Hakimi, os brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo, o francês Eduardo Camavinga, o uruguaio Álvaro Rodríguez, o turco Arda Güler, o brasileiro Endrick e o argentino Franco Mastantuono.

Diomande se juntou ao elenco do Real Madrid no último verão, vindo do Leipzig, da Alemanha, por cerca de 140 milhões de euros.

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