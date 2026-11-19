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O campeão mundial Christoph Kramer está impressionado com a força dos chutes do lateral-esquerdo Miro Muheim, do Hamburgo.

"Como deve ser incrível ser o Muheim e, aonde quer que você vá, todo mundo pensar: 'Nossa, se ele chutar agora'", disse Kramer no podcast Copa TS sobre o pé esquerdo do jogador do HSV, que recentemente chamou a atenção com três golaços de longa distância.

Em meados de outubro, Muheim marcou nos acréscimos o gol da vitória do Hamburgo por 3 a 2 fora de casa contra o TSG Hoffenheim. Uma semana depois, com outro chute potente de esquerda, marcou na vitória por 1 a 0 sobre o VfB Stuttgart . Antes da mais recente pausa para as seleções, o jogador da seleção suíça voltou a soltar uma bomba de esquerda na vitória por 3 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach : ele mandou a bola para a rede a mais de 129 km/h para colocar o Hamburgo em vantagem.

Miro Muheim poderá mostrar seus temidos chutes também contra o Werder?

Kramer, porém, observou que Muheim agora pode aproveitar seus chutes de longa distância, mais temidos do que nunca, para fazer fintas de chute: "Agora todo mundo se joga na frente. Como eu queria ser o Muheim agora, cara. Deve ser incrível", disse o ex-jogador da Bundesliga.

Getty Images

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No domingo, Muheim poderá mostrar sua habilidade especial em um jogo especial: o HSV enfrentará o arquirrival Werder Bremen fora de casa no clássico do norte. Ainda não se sabe, porém, se o canhoto de 28 anos poderá jogar. Recentemente, Muheim vinha sofrendo com problemas musculares.