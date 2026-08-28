Boa campanha do Nice diante do Lille no sábado, 19 de setembro de 2026, no Allianz Riviera, em Nice.

O confronto anterior entre as equipes na liga, em abril de 2026, terminou com um empate sem gols bastante equilibrado no Stade Pierre-Mauroy. Historicamente, o Nice tem uma ligeira vantagem sobre o Lille nos confrontos diretos, com 11 vitórias, contra 7 triunfos do Lille.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Nice x Lille, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando acontece o pontapé inicial de Nice x Lille pela Ligue 1?

Nice x Lille acontece no Allianz Riviera, em Nice. Confira abaixo o horário confirmado de início desta partida da Ligue 1.

Campeonato Francês - Rodada 5 19 de set. de 2026 - 11:00 Allianz Riviera

Como comprar ingressos para Nice x Lille pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o jogo da Ligue 1 entre OGC Nice e LOSC Lille, você tem algumas opções:

Portal oficial de ingressos do OGC Nice: Como o OGC Nice recebe a partida no Allianz Riviera, o lugar mais seguro e confiável para comprar ingressos diretamente é o site oficial de bilheteria do OGC Nice (billetterie.ogcnice.com) ou a bilheteria do estádio no dia do jogo.

Setor visitante do LOSC Lille: Se você torce pelo Lille e quer ficar no setor visitante, os ingressos para visitantes normalmente são disponibilizados diretamente pelo portal oficial de bilheteria do LOSC (billetterie.losc.fr) para torcedores visitantes cadastrados.

Mercado secundário autorizado: O OGC Nice opera um mercado secundário oficial integrado diretamente à sua plataforma de ingressos, onde os detentores de carnê de temporada podem revender seus lugares com segurança.

Plataformas de ingressos de terceiros: Mercados secundários como o Ticombo também oferecem ingressos, embora os preços sejam definidos por vendedores individuais e possam incluir taxas de reajuste dinâmico.

Quanto custam os ingressos para Nice x Lille pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para o jogo entre OGC Nice e LOSC Lille no Allianz Riviera variam de acordo com a categoria do assento e a plataforma de compra:

Ingressos oficiais a preço de face: Os ingressos padrão comprados diretamente na bilheteria do OGC Nice normalmente variam entre €15 e €40 para categorias regulares de assento, com os preços dependendo da localização no estádio, como atrás dos gols ou nas arquibancadas centrais laterais.

Mercado secundário / revenda: Em plataformas de terceiros e serviços de troca de ingressos como o Ticombo, os preços geralmente começam em torno de €25 a €30 para assentos padrão, enquanto lugares com vista privilegiada ou em tribunas centrais podem custar entre €45 e €90+ .

Pacotes VIP e hospitality: Os ingressos oficiais de hospitalidade ou executivos geralmente começam em torno de €250 a €300+ por pessoa.

Nice x Lille pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Nice e Lille

O Nice empatou seus últimos quatro jogos, incluindo um 0 a 0 na estreia da Ligue 1 contra o Lorient, em 22 de agosto. Sua única vitória nos últimos cinco compromissos veio diante do Marseille em um amistoso de pré-temporada, quando venceu por 3 a 0. A única derrota nessa sequência foi um revés por 2 a 0 para a Juventus. O Nice marcou três gols e sofreu dois nessas cinco partidas, um retrospecto que reflete uma abordagem cautelosa e defensivamente sólida ao longo da pré-temporada.

O Lille somou duas vitórias, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Angers pela Ligue 1, em 23 de agosto, que é seu único compromisso competitivo nessa sequência. A equipe também empatou por 1 a 1 com o Everton e por 2 a 2 com o Hamburger SV na pré-temporada, venceu o OH Leuven por 6 a 3 e perdeu por 2 a 1 para o Union St. Gilloise. O Lille marcou 14 gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

Nice x Lille: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 18 de abril de 2026, quando Lille e Nice empataram por 0 a 0 em uma partida da Ligue 1 no Stade Pierre-Mauroy. Antes disso, o Nice venceu o Lille por 2 a 0 em casa, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos pela Ligue 1, o Nice soma duas vitórias, contra uma do Lille, com duas partidas terminando empatadas, incluindo um empate por 2 a 2 no Allianz Riviera, em novembro de 2024.