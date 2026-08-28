Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Campeonato Francês
team-logoMônaco
Stade Louis II, Monaco
team-logoLens
Book Monaco vs Lens Tickets
GOAL-e

Com o apoio de

Como conseguir ingressos para Monaco x Lens: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Mônaco
Lens
Campeonato Francês

Monaco enfrenta o Lens na Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos

Monaco enfrenta o Lens no sábado, 19 de setembro de 2026, no Stade Louis II, em Mônaco.

No último duelo emocionante e com muitos gols entre as equipes, em fevereiro de 2026, o Monaco superou o Lens com uma dramática vitória por 3 a 2 fora de casa, no Stade Bollaert-Delelis. Os dois times contam com uma série de talentos ofensivos, o que promete um confronto intenso enquanto o Lens busca redenção longe de casa.  

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Monaco x Lens, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Monaco x Lens pela Ligue 1?

Monaco x Lens acontece no Stade Louis II, em Mônaco, com o pontapé inicial marcado para este confronto da Ligue 1.

crest
Campeonato Francês - Rodada 5
Stade Louis II, Monaco

Como comprar ingressos para Monaco x Lens pela Ligue 1?

Os ingressos para a partida entre AS Monaco e RC Lens pela Ligue 1, no Stade Louis II, podem ser comprados por meio dos canais oficiais do clube ou de plataformas secundárias autorizadas de venda de ingressos:

  • Site oficial de venda de ingressos do AS Monaco: O principal e mais seguro lugar para comprar ingressos é diretamente na loja oficial online de ingressos do AS Monaco.
  • Bilheteria do Stade Louis II: Os ingressos normalmente estão disponíveis na bilheteria do estádio, em Mônaco, nos dias de jogo, sujeitos à disponibilidade.
  • Mercados secundários e agregadores: Se a carga oficial se esgotar, os ingressos ficam disponíveis em plataformas de revenda, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Monaco x Lens pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida entre AS Monaco e RC Lens pela Ligue 1, no Stade Louis II, variam de acordo com o setor escolhido e a plataforma de compra:

  • Ingressos oficiais do clube (valor de face): Diretamente na plataforma oficial de ingressos do AS Monaco ou na bilheteria do estádio, os ingressos padrão para a partida normalmente começam em torno de € 15 a € 25 para assentos atrás dos gols (Populaires/Secondes) e variam entre € 35 e € 80+ para assentos centrais nas arquibancadas laterais (Premières/Honneur).
  • Plataformas secundárias de revenda: Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os preços atualmente começam em aproximadamente € 48 a € 50 para assentos das categorias de entrada, com opções médias de assento sendo vendidas por cerca de € 110 a € 115.
  • Pacotes VIP e hospitalidade: As experiências premium e de hospitalidade começam em cerca de € 110 a € 130 por pessoa.

Monaco x Lens pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Monaco e Lens

O Monaco venceu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua atuação mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Gornik Zabrze na fase de qualificação da Conference League, em 27 de agosto, e também venceu o Le Havre por 1 a 0 na Ligue 1, em 23 de agosto. Sua única derrota nessa sequência foi contra o Coventry City em um amistoso de pré-temporada, por 2 a 0. O Monaco marcou dez gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

O Lens também venceu três de seus últimos cinco jogos, com duas derrotas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 2 sobre o Auxerre na Ligue 1, em 22 de agosto, e venceu o Paris Saint-Germain por 1 a 0 na Supercopa, em 16 de agosto. Mais cedo na pré-temporada, o Lens venceu o Villarreal por 3 a 1, embora as derrotas para o Sunderland e um empate sem gols com o Famalicao tenham atrapalhado sua preparação. O Lens marcou nove gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

ASM

ASM - Sequência

LIV
V2-3
COV
D2-0
GOR
V2-3
LEH
V0-1
GOR
V4-1
Gol marcado (sofrido)
11/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
RCL

RCL - Sequência

FAM
D0-0
VIL
V3-1
SUN
D0-2
PSG
V1-0
AJA
V5-2
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Monaco x Lens: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu na Ligue 1, em 21 de fevereiro de 2026, quando o Monaco venceu o Lens fora de casa por 3 a 2. Antes disso, o Monaco recebeu o Lens em novembro de 2025 e perdeu por 4 a 1 no Stade Louis II. Nas últimas cinco partidas entre os clubes pela Ligue 1, o Lens tem o retrospecto mais forte com duas vitórias, enquanto o Monaco venceu duas e uma partida terminou empatada.

Confrontos

MônacoEmpateLens
2
1
2
Campeonato Francês
Lens badge
Lens
RCL
2
Mônaco badge
Mônaco
ASM
3
FJ
Campeonato Francês
Mônaco badge
Mônaco
ASM
1
Lens badge
Lens
RCL
4
FJ
Campeonato Francês
Lens badge
Lens
RCL
4
Mônaco badge
Mônaco
ASM
0
FJ
Campeonato Francês
Mônaco badge
Mônaco
ASM
1
Lens badge
Lens
RCL
1
FJ
Campeonato Francês
Lens badge
Lens
RCL
2
Mônaco badge
Mônaco
ASM
3
FJ
8Gols marcados13
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Monaco e Lens

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
110040+43
V
2
LensLensRCL
110052+33
V
3
LilleLilleLIL
110020+23
V
4
LyonLyonOL
110020+23
V
5
MônacoMônacoASM
110010+13
V
6
BrestBrestB29
10102201
E
7
PSGPSGPSG
10102201
E
8
Le MansLe MansLEM
10102201
E
9
RennesRennesREN
10102201
E
10
LorientLorientFCL
10100001
E
11
NiceNiceNCE
10100001
E
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
E
13
TroyesTroyesTRO
10100001
E
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
D
15
AngersAngersSCO
100102-20
D
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
D
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
D
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google