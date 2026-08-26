Le Mans encara o Lens no domingo, 13 de setembro de 2026, no Stade Marie-Marvingt, em Le Mans.

As duas equipes se enfrentaram pela última vez em uma partida oficial na Ligue 2, em julho de 2019, quando o Lens venceu fora de casa por 2 a 1 no Stade Marie-Marvingt. O retrospecto histórico nos últimos cinco encontros é bastante equilibrado, com duas vitórias do Le Mans, duas do Lens e um empate.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Le Mans x Lens, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Le Mans x Lens pela Ligue 1?

Le Mans x Lens acontece no Stade Marie-Marvingt, em Le Mans, com o pontapé inicial marcado como parte do calendário de jogos da Ligue 1.

Campeonato Francês - Rodada 4 13 de set. de 2026 - 11:15 Stade Marie-Marvingt

Como comprar ingressos para Le Mans x Lens pela Ligue 1?

Os ingressos para a próxima partida da Ligue 1 entre Le Mans e RC Lens no Stade Marie-Marvingt podem ser adquiridos de algumas formas principais:

Canais oficiais dos clubes: Consulte os portais oficiais de ingressos do Le Mans FC ou do RC Lens para comprar entradas comuns diretamente com os clubes assim que a venda ao público for aberta.

Plataformas secundárias de ingressos: Se os ingressos comuns se esgotarem ou se você estiver procurando categorias específicas de assento, sites de revenda e comparação de ingressos, como o StubHub, oferecem opções do mercado secundário para este jogo.

Bilheteria e vendas no estádio: Sujeito à disponibilidade mais perto do dia da partida, os ingressos também podem ser comprados diretamente na bilheteria do estádio ou em pontos físicos de venda no local.

Quanto custam os ingressos para Le Mans x Lens pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a próxima partida da Ligue 1 entre Le Mans e Lens, em 13 de setembro de 2026, variam de acordo com a plataforma, o setor e a antecedência da compra:

Venda primária

Canais oficiais dos clubes: Os ingressos padrão, comprados diretamente com Le Mans FC ou RC Lens, normalmente variam entre € 15 e € 60 , dependendo do setor e da arquibancada.

Bilheteria do estádio: Os ingressos de jogo adquiridos na bilheteria do Stade Marie-Marvingt geralmente começam em torno de € 15 a € 45 , sujeitos à disponibilidade.

Venda secundária

Plataformas de revenda:S Anúncios no mercado secundário e sites de comparação de ingressos, como o StubHub, normalmente começam em € 45 a € 55 para assentos de entrada, enquanto as categorias premium podem ultrapassar € 80 a € 140+ , dependendo da demanda.

Le Mans x Lens pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Le Mans e Lens

O Le Mans somou duas vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Brest na Ligue 1, em 22 de agosto, em seu primeiro jogo oficial da nova temporada. Antes, na pré-temporada, venceu o Angers fora de casa por 3 a 2 e o Nantes por 1 a 0, enquanto a derrota por 1 a 0 para o Le Havre representou seu único revés. O Le Mans marcou oito gols e sofreu cinco nesses cinco compromissos.

O Lens venceu três de seus últimos cinco jogos e perdeu dois. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 2 sobre o Auxerre na Ligue 1, em 22 de agosto, depois da conquista do Trophée des Champions contra o Paris Saint-Germain em 16 de agosto. O Lens também venceu o Villarreal por 3 a 1 na pré-temporada, embora derrotas para o Sunderland (0 a 2) e um empate sem gols contra o Famalicão tenham aparecido antes em sua preparação. Nesses cinco jogos, o Lens marcou nove gols e sofreu cinco.

Le Mans x Lens: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre Le Mans e Lens aconteceu na Ligue 2, em 27 de julho de 2019, quando o Lens venceu por 2 a 1 no Stade Marie-Marvingt. Nos últimos cinco confrontos registrados, todos disputados na Ligue 2, o Le Mans tem duas vitórias, assim como o Lens, com uma partida terminando empatada. As equipes não se enfrentam em um jogo oficial desde esse duelo de 2019.