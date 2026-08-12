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Como conseguir ingressos para Al Ahli x Abha: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Al Ahli enfrenta o Abha na Saudi Pro League. Veja como garantir seus ingressos

O Al-Ahli recebe o recém-promovido Abha no King Abdullah Sports City em um confronto que coloca frente a frente o bicampeão consecutivo da AFC Champions League Elite e um clube que retorna imediatamente à primeira divisão. O Al-Ahli inicia a nova temporada sob o comando de Marino Pusic, nomeado neste verão após a surpreendente saída de Matthias Jaissle para se tornar técnico do Newcastle United, enquanto o Abha chega a Jeddah após conquistar o título da First Division e voltar diretamente depois de uma ausência de duas temporadas da Saudi Pro League.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo os ingressos para Al-Ahli Saudi FC x Abha Club, incluindo detalhes do horário de início, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.

Quando é o pontapé inicial de Al Ahli x Abha pela Saudi Pro League?

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Campeonato Saudita - Rodada 2
King Abdullah Sports City

Como comprar ingressos para Al Ahli x Abha pela Saudi Pro League?

A forma mais conveniente de garantir ingressos para esta partida é por meio da Ticombo, que lista opções de assentos verificadas para Al-Ahli Saudi FC x Abha Club, com reserva online instantânea e pagamento seguro. Comprar pela Ticombo permite navegar pelas categorias disponíveis e confirmar seu lugar sem precisar de associação oficial ao clube ou de esperar a abertura de uma janela de venda geral.

Os ingressos oficiais também costumam estar disponíveis pelo site da Saudi Pro League e pelo próprio aplicativo dedicado de ingressos do Al-Ahli, o WeBook, embora normalmente sejam liberados apenas de 7 a 10 dias antes do pontapé inicial e possam se esgotar rapidamente para um clube com uma das maiores médias de público da liga. Reservar com antecedência pela Ticombo é uma maneira sensata de garantir seu lugar, em vez de correr o risco de ficar sem ingresso mais perto do dia do jogo.

Quanto custam os ingressos para Al Ahli x Abha pela Saudi Pro League?

Os preços dos ingressos do Al-Ahli variam de acordo com a categoria do assento e a demanda, embora haja opções para diferentes orçamentos nesta partida.

  • Os ingressos de entrada geral normalmente variam de SAR 30 a SAR 90.
  • Os assentos das categorias Gold e Silver, que oferecem visão premium das laterais do campo, geralmente custam entre SAR 250 e SAR 600.
  • As opções de hospitalidade VIP e VVIP, incluindo acesso ao lounge e catering, podem ultrapassar SAR 1.500.

Como acontece com a maioria dos jogos envolvendo um dos tradicionais grandes clubes do futebol saudita, os preços podem subir perto da data da partida, então reservar cedo pela Ticombo é a melhor forma de garantir o menor preço disponível.

Al Ahli x Abha pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Ahli e Abha

AHL

AHL - Sequência

ALK
V3-0
ALK
V1-4
RA
E2-2
VSC
D1-3
FUL
E1-1
Gol marcado (sofrido)
11/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ABH

ABH - Sequência

AHL
D5-1
ALK
V2-1
ALH
D2-1
ALT
D2-3
ALS
D2-2
Gol marcado (sofrido)
8/13
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Al Ahli x Abha: retrospecto recente do confronto

Confrontos

Al-AhliEmpateAbha
2
1
2
Campeonato Saudita
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
5
Abha badge
Abha
ABH
1
FJ
Campeonato Saudita
Abha badge
Abha
ABH
0
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
6
FJ
King Cup
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
1
Abha badge
Abha
ABH
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
1
Abha badge
Abha
ABH
1
FJ
Campeonato Saudita
Abha badge
Abha
ABH
2
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
0
FJ
13Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de Al Ahli e Abha

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al-AhliAl-AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FatehAl FatehALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al-IttihadAl-IttihadITT
00000000
8
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
00000000
9
Al-KholoodAl-KholoodALK
00000000
10
Al-NassrAl-NassrALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
00000000
13
Al-ShababAl-ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Rebaixamento


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