A Inglaterra está de volta ao cenário internacional neste outono, com a equipe de Thomas Tuchel iniciando sua campanha na Liga das Nações da UEFA de 2026/27, e a procura para ver a seleção inglesa ao vivo já cresce rapidamente. Sorteada no Grupo A3 da Liga A, a Inglaterra terá seis jogos contra Espanha, Croácia e Tchéquia entre setembro e novembro, dando aos torcedores de toda a Europa várias chances de acompanhar a equipe em ação.

Se você está planejando estar no Estádio de Wembley para os jogos da Inglaterra em casa ou quer assistir a uma das partidas fora de casa no continente, GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir seus ingressos para a Liga das Nações da Inglaterra, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar agora.

Quando será a Liga das Nações da Inglaterra?

Data e hora Jogo Local Ingressos sábado, 26 de setembro de 2026 - 20:45 Inglaterra x Espanha Estádio de Wembley, Londres Ingressos terça-feira, 29 de setembro de 2026 - 20:45 Tchéquia x Inglaterra Fortuna Arena, Praga Ingressos sábado, 3 de outubro de 2026 - 18:00 Croácia x Inglaterra Stadion Rujevica, Rijeka (com portões fechados) Ingressos terça-feira, 6 de outubro de 2026 - 20:45 Inglaterra x Tchéquia Estádio de Wembley, Londres Ingressos quinta-feira, 12 de novembro de 2026 - 20:45 Inglaterra x Croácia Estádio de Wembley, Londres Ingressos domingo, 15 de novembro de 2026 - 20:45 Espanha x Inglaterra Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos

O jogo fora de casa contra a Croácia, em 3 de outubro, será disputado com portões fechados após uma sanção da UEFA, por isso não haverá venda de ingressos ao público para essa partida.

Onde comprar ingressos para a Liga das Nações da Inglaterra?

Os ingressos para os jogos da Inglaterra em casa são disponibilizados primeiro por meio do portal oficial de ingressos da England Football, com janelas de prioridade normalmente concedidas aos membros do England Supporters Travel Club e aos detentores de carnês afiliados à FA antes que qualquer lote restante seja colocado à venda para o público geral.

StubHub é a melhor opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados, ou se você estiver procurando ingressos para os jogos fora de casa em Praga ou Madri. A plataforma lista uma ampla variedade de opções de assento ao longo de toda a campanha, com cada compra coberta pela garantia FanProtect da StubHub, dando aos compradores confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia do jogo.

Alguns pontos que vale a pena saber sobre a compra de ingressos para esta campanha:

Venda geral oficial – abre após o fechamento das janelas de prioridade para membros, normalmente mais perto do dia de cada jogo

Ingressos para jogos fora de casa – lotes limitados para Praga e Madri, muitas vezes reservados primeiro aos membros do England Supporters Travel Club,

Mercado secundário – StubHub é a melhor opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados

Diante do apelo desses jogos, especialmente da partida de abertura contra a Espanha, a recomendação é reservar com antecedência.

Quanto custam os ingressos para a Liga das Nações da Inglaterra?

Os preços oficiais para os jogos da Inglaterra em casa, em Wembley, variam de acordo com a localização do assento, com o portal de ingressos da England Football oferecendo toda a faixa, dos lugares padrão aos premium, pelo valor de face enquanto houver disponibilidade.

StubHub é a melhor opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados, e aqui está um guia aproximado do que esperar por lá:

Assentos mais baratos: a partir de cerca de € 45, normalmente nos anéis superiores atrás dos gols

Assentos intermediários: lugares centrais ao longo da linha do meio-campo, em uma faixa de preço visivelmente mais alta

Ingressos para jogos fora de casa (Praga e Madri): em geral, mais acessíveis pelo valor de face do que uma noite de gala em Wembley, embora a oferta dentro do lote destinado à Inglaterra seja limitada

Como em qualquer jogo internacional de alta procura, os preços podem variar à medida que o dia da partida se aproxima, então garantir seu lugar o quanto antes costuma ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Tudo o que você precisa saber sobre a Liga das Nações da Inglaterra

A Liga das Nações da UEFA de 2026/27 é a quinta edição da competição desde sua criação, e a Inglaterra está novamente na Liga A, a primeira divisão do futebol internacional europeu. No Grupo A3, ao lado de Espanha, Croácia e Tchéquia, a Inglaterra terá uma agenda exigente que vai testar suas credenciais contra seleções com histórico recente em torneios.

Alguns pontos importantes sobre o que está em jogo:

Promoção e rebaixamento estão em jogo entre as ligas, dependendo de como o grupo terminar

Um caminho para a classificação de torneios futuros também é possível, com uma boa campanha na Liga das Nações oferecendo uma porta de entrada para as Eliminatórias da Eurocopa para seleções que ficarem aquém em outras vias

Seis jogos em uma janela condensada – todas as partidas do grupo serão disputadas entre setembro, outubro e novembro, dando aos torcedores um período curto, mas cheio de ação, para ver a Inglaterra em campo

Para Thomas Tuchel, os primeiros resultados, especialmente contra Espanha e Croácia, serão vistos como um indicador importante de progresso rumo aos torneios maiores que ainda estão por vir.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio de Wembley

O Estádio de Wembley é o estádio nacional da Inglaterra e será o palco dos três jogos em casa da seleção inglesa nesta campanha da Liga das Nações.

Capacidade: cerca de 90.000, o que faz dele o maior estádio de futebol do Reino Unido e um dos maiores da Europa

História: reconstruído no local do Wembley original e reaberto em 2007, é instantaneamente reconhecível por seu arco de 134 metros

Grandes ocasiões: já recebeu várias finais da Liga dos Campeões da UEFA, a final da FA Cup todos os anos e a campanha da Inglaterra até a final da Euro 2020

Como chegar: a estação Wembley Park fica a uma curta caminhada do estádio e é bem servida pelo metrô de Londres e pelos serviços ferroviários nacionais

Ele segue sendo a casa permanente da seleção masculina da Inglaterra, e poucos estádios no continente conseguem igualar sua atmosfera em um grande jogo internacional. Com três partidas da Inglaterra no local nesta campanha, não faltam chances de vivenciar isso por conta própria.