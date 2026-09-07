A Inglaterra está de volta ao cenário internacional neste outono, com a equipe de Thomas Tuchel iniciando sua campanha na UEFA Nations League 2026/27, e a procura para ver a seleção inglesa ao vivo já cresce rapidamente. Sorteada na Liga A, Grupo A3, a Inglaterra terá seis jogos contra Espanha, Croácia e Tchéquia entre setembro e novembro, dando aos torcedores de toda a Europa várias chances de acompanhar o grupo em ação.

Se você está planejando estar no Wembley Stadium para os jogos da Inglaterra em casa ou quer assistir a uma das partidas fora de casa no continente, GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir seus ingressos para a Nations League da Inglaterra, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar agora.

Quando será a Nations League da Inglaterra?

Data e horário Partida Local Ingressos sábado, 26 de setembro de 2026 - 20:45 Inglaterra x Espanha Wembley Stadium, Londres Ingressos terça-feira, 29 de setembro de 2026 - 20:45 Tchéquia x Inglaterra Fortuna Arena, Praga Ingressos sábado, 3 de outubro de 2026 - 18:00 Croácia x Inglaterra Local a confirmar, Croácia (com portões fechados) Ingressos terça-feira, 6 de outubro de 2026 - 20:45 Inglaterra x Tchéquia Wembley Stadium, Londres Ingressos quinta-feira, 12 de novembro de 2026 - 20:45 Inglaterra x Croácia Wembley Stadium, Londres Ingressos domingo, 15 de novembro de 2026 - 20:45 Espanha x Inglaterra Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos





Onde comprar ingressos para a Nations League da Inglaterra?

A forma mais direta de garantir ingressos para os jogos da Inglaterra na Nations League, tanto em casa quanto fora, é por meio da StubHub. Como um dos maiores marketplaces de ingressos do mundo, a StubHub oferece uma ampla variedade de opções de assentos para cada partida da Inglaterra nesta campanha, do Wembley Stadium, em Londres, às viagens fora de casa para a Fortuna Arena, em Praga, e o Riyadh Air Metropolitano, em Madri.

Veja por que a StubHub é a principal opção para esta campanha:

Além da cota oficial – útil depois que os ingressos do England Supporters Travel Club e dos detentores de carnê afiliados à FA se esgotarem para os jogos em casa

Garantia FanProtect – toda compra é coberta, dando aos compradores a tranquilidade de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo do dia do jogo

Sem necessidade de associação – para os jogos fora de casa em Praga e Madri, a StubHub oferece um caminho confiável para conseguir lugares sem precisar de associação a clube ou federação

Opções de hospitalidade – assentos acolchoados e acesso a lounge disponíveis em Wembley para as visitas de Espanha e Croácia

Ampla seleção de assentos – de lugares no anel superior atrás dos gols a assentos centrais premium ao longo da linha do meio-campo

Diante do apelo dessas partidas, especialmente do jogo de abertura contra a Espanha, a recomendação é comprar cedo. Como o confronto com maior probabilidade de esgotar rapidamente, os lugares para casa cheia em Wembley costumam sair depressa assim que a venda geral é aberta.

Quanto custam os ingressos para a Nations League da Inglaterra?

Os preços dos ingressos para a Nations League da Inglaterra variam dependendo da partida, da localização do assento e de quão perto do dia do jogo você compra. Aqui está uma visão geral do que esperar na StubHub:

Assentos mais baratos: a partir de cerca de €45 – lugares no anel superior atrás dos gols, a forma mais acessível de entrar em uma partida neste outono

Assentos intermediários: lugares centrais ao longo da linha do meio-campo, com preço consideravelmente mais alto

Premium e hospitalidade: a partir de €300 para o maior jogo do grupo, Inglaterra x Espanha em setembro, incluindo assentos acolchoados, acesso a lounge e extras adicionais no dia da partida

Ingressos fora de casa (Praga e Madri): em geral mais acessíveis no valor de face do que uma noite de gala em Wembley, embora a oferta para a cota da Inglaterra seja limitada

Como em qualquer partida internacional de alta procura, os preços no mercado secundário podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima, então garantir seu lugar mais cedo costuma ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico. Também vale ficar de olho na StubHub nos dias que antecedem cada partida, já que quedas de última hora no inventário às vezes podem reduzir os preços, especialmente para os jogos fora de casa, em que a demanda é menor do que em Wembley.

Tudo o que você precisa saber sobre a Nations League da Inglaterra

A UEFA Nations League 2026/27 é a quinta edição da competição desde sua introdução, e a Inglaterra mais uma vez está na Liga A, a principal divisão do futebol internacional europeu. No Grupo A3, ao lado de Espanha, Croácia e Tchéquia, a Inglaterra terá uma tabela exigente que testará suas credenciais contra seleções com pedigree recente em torneios.

Alguns pontos que vale saber sobre o que está em jogo:

Promoção e rebaixamento estão em jogo entre as ligas, dependendo de como o grupo terminar

Um caminho para futuras classificações de torneios também é possível, com uma campanha forte na Nations League oferecendo uma porta de entrada para a classificação da Eurocopa para seleções que ficarem aquém em outros caminhos

Seis jogos em uma janela condensada – todas as partidas do grupo serão disputadas entre setembro, outubro e novembro, dando aos torcedores um período curto, mas cheio de ação, para acompanhar a Inglaterra em campo

Para Thomas Tuchel, os primeiros resultados, especialmente contra Espanha e Croácia, serão vistos como um importante indicador de progresso antes dos torneios ainda maiores que estão por vir.

Tudo o que você precisa saber sobre o Wembley Stadium

O Wembley Stadium é o estádio nacional da Inglaterra e o palco dos três jogos em casa da seleção inglesa nesta campanha da Nations League.

Capacidade: cerca de 90.000, o que faz dele o maior estádio de futebol do Reino Unido e um dos maiores da Europa

História: reconstruído no local do Wembley original e reaberto em 2007, reconhecido instantaneamente por seu arco de 134 metros

Grandes ocasiões: já recebeu várias finais da Liga dos Campeões da UEFA, a final da FA Cup todos os anos, e a campanha da Inglaterra até a final da Euro 2020

Como chegar: a estação Wembley Park fica a uma curta caminhada do estádio e é bem servida pelo metrô de Londres e pelos serviços ferroviários nacionais

Ele segue sendo a casa permanente da seleção masculina da Inglaterra, e poucos estádios no continente conseguem igualar sua atmosfera em uma grande partida internacional. Com três jogos da Inglaterra no local nesta campanha, não faltam oportunidades para vivenciar isso pessoalmente.