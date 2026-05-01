O Tottenham recebe o Leeds United no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, na segunda-feira, 11 de maio, em um confronto decisivo na luta contra o rebaixamento, com seis pontos em jogo, enquanto os Spurs lutam para manter sua permanência na Premier League.

O Tottenham ocupa atualmente a 18ª posição na Premier League, enquanto o Leeds United está em 15º, com o clube do norte de Londres na zona de rebaixamento e precisando de um resultado para ultrapassar os também ameaçados West Ham e Nottingham Forest.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Tottenham x Leeds United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Tottenham e Leeds na Premier League?

Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

Como comprar ingressos para Tottenham x Leeds na Premier League?

Existem várias opções de ingressos para os jogos da Premier League, desde passes individuais para partidas até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais, disponíveis no portal oficial de ingressos do clube.

Os clubes de futebol britânicos costumam distribuir os ingressos em três etapas:

Primeiro, aos titulares de ingressos para a temporada. Em seguida, para aqueles que já assistiram a jogos em casa anteriormente e são classificados com base em pontos de fidelidade. Por fim, ao público em geral durante o período de venda livre.

Se você estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também procuram comprá-los em plataformas secundárias, como o StubHub.

O que esperar do Tottenham x Leeds?

Para o Spurs, este jogo em casa é simplesmente imperdível para evitar a perspectiva impensável do rebaixamento.

O Leeds United chega a Londres após uma temporada de altos e baixos extremos. Embora a permanência na liga esteja ao alcance das mãos, o time busca se recuperar da ressaca emocional da derrota por 1 a 0 para o Chelsea na semifinal da FA Cup, em 26 de abril.

Os jogadores de Daniel Farke têm sido os matadores de gigantes ultimamente, com destaque para a vitória surpreendente por 2 a 1 sobre o Manchester United em Old Trafford, em 13 de abril.

Quanto custam os ingressos para o jogo Tottenham x Leeds pela Premier League?

O custo de um ingresso para a Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias de adultos, jovens, estudantes e idosos, mas essas faixas variam de time para time.

A localização do assento e a posição na arquibancada influenciam significativamente o preço, com vistas privilegiadas geralmente exigindo um custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos em categorias — por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de renome podem se enquadrar em uma faixa de preço mais alta, com os preços subindo proporcionalmente.

A Premier League limitou o preço dos ingressos para jogos fora de casa a £30. Portanto, se você estiver procurando uma opção mais barata, vale a pena dar uma olhada nos jogos fora de casa do seu time e tentar conseguir esses ingressos.

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