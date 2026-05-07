Como comprar ingressos para o jogo Turquia x EUA: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o SoFi Stadium e muito mais

A Seleção Masculina dos Estados Unidos retorna à Costa Oeste para um confronto decisivo contra a Turquia, em uma partida que promete ser decisiva para os co-anfitriões do torneio na Copa do Mundo de 2026.

A USMNT, liderada por uma geração de estrelas que atuam no mais alto nível da Europa, busca aproveitar a vantagem de jogar em casa e consolidar seu status como potência global do futebol. Com o peso de uma nação a seu favor, as Estrelas e Listras pretendem passar pela fase de grupos com precisão cirúrgica.

Enquanto isso, a Turquia chega com um elenco caracterizado por talento técnico e um espírito competitivo incansável. Tendo ressurgido como uma força formidável no futebol europeu, as Estrelas da Lua Crescente são mais do que capazes de estragar a festa dos anfitriões, trazendo uma torcida visitante apaixonada que fará com que o SoFi Stadium pareça um campo de batalha neutro.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Turquia x EUA, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo Turquia x EUA na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - D SoFi Stadium

Jogos da Turquia na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 13 de junho de 2026 Austrália x Turquia Estádio BC Place, Vancouver Ingressos 19 de junho de 2026 Turquia x Paraguai Estádio Levi's, Santa Clara Ingressos 26 de junho de 2026 Turquia x EUA SoFi Stadium, Inglewood Ingressos

Jogos dos EUA na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 12 de junho de 2026 EUA x Paraguai SoFi Stadium, Inglewood Ingressos 19 de junho de 2025 EUA x Austrália Lumen Field, Seattle Ingressos 26 de junho de 2026 Turquia x EUA SoFi Stadium, Inglewood Ingressos

Como comprar ingressos para Turquia x EUA?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas transações ocorrem em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Turquia x EUA?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar bastante dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida entre Turquia e EUA em Los Angeles, os preços básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado. Como a nação anfitriã entra em campo para uma decisiva final de grupo, espera-se que a demanda esteja entre as mais altas da fase de grupos.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 400 a US$ 550 nas arquibancadas superiores do estádio.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Nível Superior): US$ 400 - US$ 750

Categoria 2 (Nível Médio): $800 - $1.300

Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $1.500 - $3.500

Hospitalidade/VIP: $4.000+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Los Angeles é um destino global de primeira linha e um importante centro para a equipe anfitriã, espera-se que a demanda local seja excepcionalmente alta. Garantir os ingressos disponíveis da Categoria 3 com antecedência é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto de alto risco no SoFi Stadium.

Histórico de confrontos diretos entre Turquia e EUA

Tudo o que você precisa saber sobre o SoFi Stadium

O Los Angeles Stadium, conhecido comercialmente como SoFi Stadium, é uma maravilha da engenharia moderna e a peça central do complexo de entretenimento Hollywood Park.

Localizado em Inglewood, Califórnia, é o primeiro estádio misto (coberto e ao ar livre) desse tipo, com uma sofisticada cobertura de ETFE que permite que a luz natural inunde o campo, ao mesmo tempo em que protege os espectadores das intempéries. O local é mundialmente conhecido pelo Infinity Screen da Samsung, um painel de vídeo 4K de 360 graus e dupla face suspenso acima do campo, garantindo que todos os torcedores tenham uma visão nítida da ação.

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio terá capacidade para aproximadamente 70.000 lugares. Apesar de sua ampla área ocupada, o projeto arquitetônico apresenta uma arquibancada profunda que coloca os torcedores mais próximos do campo, criando uma atmosfera eletrizante e intimista para as partidas de maior destaque do torneio.