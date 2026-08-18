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Flamengo v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport
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Como comprar ingressos para o Brasileirão Série A: próximos jogos, preços, informações sobre os estádios e mais

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O Brasileirão Série A sempre traz um futebol eletrizante, e você pode fazer parte disso

Vimos desfechos dramáticos nas últimas edições da Serie A no Brasil, e estamos a caminho de mais uma reta final emocionante, com um punhado de clubes ainda sonhando em erguer o Troféu do Campeonato Brasileiro em dezembro, incluindo o atual campeão, o Flamengo.

O Rubro-Negro do Rio de Janeiro ficou com o título no ano passado por uma margem de 3 pontos, e cada um dos últimos três campeões conquistou o troféu por 6 pontos ou menos.

Outro confronto eletrizante está no horizonte, e você pode acompanhar toda a ação em um dos estádios icônicos do Brasil reservando ingressos hoje mesmo.

Deixe a GOAL trazer para você todas as informações mais recentes sobre ingressos da Série A do Brasileirão, incluindo a próxima programação, onde comprar entradas para os jogos e quanto elas custam.

Próximos jogos de destaque da Série A do Brasileirão

Data e horário (local)

Jogo

Local

Ingressos

sáb., 22 de ago. (16h)

Fluminense x Remo

Maracana, Rio de Janeiro

Ingressos

sáb., 22 de ago. (20h30)

Cruzeiro x Flamengo

Mineirao, Belo Horizonte

Ingressos

dom., 23 de ago. (16h)

Palmeiras x Vasco da Gama

Nubank Parque, Sao Paulo

Ingressos

dom., 23 de ago. (18h30)

Santos x Mirassol

Vila Belmiro, Santos

Ingressos

dom., 23 de ago. (19h30)

Coritiba x Corinthians

Estadio Couto Pereira, Curitiba

Ingressos

seg., 24 de ago. (20h)

Botafogo x Athletico-PR

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Ingressos

dom., 30 de ago. (11h)

Athletico-PR x Fluminense

Arena da Baixada, Curitiba

Ingressos

dom., 30 de ago. (16h)

Flamengo x Botafogo

Maracana, Rio de Janeiro

Ingressos

dom., 30 de ago. (16h)

Corinthians x Santos

Neo Química Arena, Sao Paulo

Ingressos

dom., 30 de ago. (19h30)

Mirassol x Palmeiras

Maiao, Mirassol

Ingressos

sáb., 5 de set. (21h)

Fluminense x Vasco da Gama

Maracana, Rio de Janeiro

Ingressos

dom., 6 de set. (16h)

Cruzeiro x Athletico-PR

Estadio Mineirao, Belo Horizonte

Ingressos

dom., 6 de set. (16h)

Internacional x Santos

Estadio Beira-Rio, Porto Alegre

Ingressos

dom., 6 de set. (16h)

Remo x Flamengo

Mangueirao, Belem

Ingressos

dom., 6 de set. (18h30)

Botafogo x Palmeiras

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Ingressos

dom., 6 de set. (19h30)

Corinthians x Chapecoense

Neo Química Arena, Sao Paulo

Ingressos

Como comprar ingressos para a Série A do Brasileirão

Você pode comprar ingressos oficiais da Série A do Brasileirão diretamente na plataforma online de venda de ingressos do clube mandante ou na bilheteria física.

Como não há uma bilheteria centralizada da liga, cada um dos 20 clubes cuida do próprio processo de venda, e os ingressos normalmente começam a ser comercializados apenas de 3 a 7 dias antes da data específica da partida.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos da Série A do Brasileirão no mercado secundário. Ticombo é um dos principais varejistas para quem busca garantir lugares por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para a Série A do Brasileirão?

Os ingressos oficiais, com valor de face, para a Série A do Brasileirão normalmente variam de R$ 20 a R$ 200 (US$ 4 a US$ 40) para setores básicos ou de torcedores, e podem chegar a R$ 420 a R$ 500 (US$ 80 a US$ 95) para assentos premium à beira do campo.

Os preços são fortemente determinados por fatores como se você é sócio-torcedor, a competição, quem é o adversário (por exemplo, clássicos locais ou partidas decisivas) e o setor do estádio.

Acompanhe os portais oficiais de ingressos dos clubes para informações adicionais ou sites secundários de revenda, como Ticombo, para consultar a disponibilidade atual.

Recordes e estatísticas da Série A do Brasileirão

O Palmeiras é o clube mais vitorioso da história da Série A do Brasileirão, tendo conquistado a competição 12 vezes. Seus títulos mais recentes vieram em sequência nas temporadas de 2022 e 2023.

Títulos consecutivos: o Santos detém o recorde com 5 campeonatos seguidos entre 1961-1965, durante a era dos lendários Os Santásticos de Pelé.

Campeões invictos: apenas o Internacional venceu a primeira divisão de forma invicta, feito alcançado em 1979 com 16 vitórias e 7 empates.

Recorde moderno de pontos (era de 38 jogos): o Flamengo detém o recorde de maior pontuação acumulada em uma única temporada moderna, com 90 pontos em 2019.

Estádios e locais da Série A do Brasileirão

Clube

Estádio e local

Capacidade

Flamengo

Maracana, Rio de Janeiro

78.838

Fluminense

Maracana, Rio de Janeiro

78.838

Sao Paulo

Morumbi, Sao Paulo

67.428

Cruzeiro

Mineirao, Belo Horizonte

61.919

Gremio

Arena do Grêmio, Porto Alegre

55.662

Internacional

Estádio Beira-Rio, Porto Alegre

50.848

Bahia

Arena Fonte Nova, Salvador

50.052

Atlético Mineiro

Arena MRV, Belo Horizonte

47.465

Corinthians

Neo Química Arena, Sao Paulo

47.252

Botafogo

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

46.931

Palmeiras

Nubank Parque, Sao Paulo

43.713

Athletico-PR

Arena da Baixada, Curitiba

42.372

Coritiba

Estádio Couto Pereira, Curitiba

40.502

Remo

Mangueirao, Belem

35.000

Vitória

Barradao, Salvador

30.793

Vasco da Gama

Estádio São Januário, Rio de Janeiro

24.584

Chapecoense

Arena Condá, Chapecó

20.089

Santos

Vila Belmiro, Santos

16.068

Mirassol

José Maria de Campos Maia, Mirassol

14.534

Red Bull Bragantino

Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista

12.000



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