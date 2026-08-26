Como comprar ingressos para Lille x Troyes: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Lille enfrenta o Troyes no domingo, 13 de setembro de 2026, na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq.

O Lille entra nesta sequência de partidas com o objetivo de aproveitar a vantagem de jogar em casa sob a orientação de sua comissão técnica. Enquanto isso, o Troyes viaja até Villeneuve-d'Ascq em busca de um resultado crucial fora de casa contra uma oposição formidável.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Lille x Troyes, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Lille x Troyes pela Ligue 1?

Lille x Troyes acontece na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq, com o pontapé inicial programado para esta rodada da Ligue 1.

Campeonato Francês - Rodada 4 13 de set. de 2026 - 09:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Como comprar ingressos para Lille x Troyes pela Ligue 1?

A compra de ingressos para a partida da Ligue 1 entre LOSC Lille e ES Troyes AC, marcada para 13 de setembro de 2026, na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, envolve alguns caminhos padrão:

Site oficial do clube: O método mais direto e seguro é visitar o site oficial do LOSC Lille. Vá até a seção de ingressos ou de dia de jogo para comprar ingressos diretamente com o clube assim que eles forem disponibilizados para venda ao público em geral ou em janelas exclusivas para membros.

Bilheteria / bilheteria do estádio: Torcedores locais ou viajantes podem visitar a bilheteria da Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve-d'Ascq, antes do dia da partida para comprar ingressos presencialmente, sujeito à disponibilidade.

Plataformas de revenda e comparação de ingressos: Se os canais oficiais do clube estiverem esgotados ou se você estiver procurando setores específicos (como atrás do gol, cantos ou vistas laterais do campo), mercados secundários de ingressos e agregadores, como o StubHub, acompanham o inventário disponível de vendedores de ingressos.

Benefícios de associação do clube: Se você possui uma associação do Lille ou status de detentor de carnê de temporada, fique atento às notificações de janela prioritária priority-window enviadas por e-mail, que muitas vezes concedem acesso antecipado antes do início das vendas gerais.

Quanto custam os ingressos para Lille x Troyes pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a próxima partida da Ligue 1 entre LOSC Lille e ES Troyes AC, em 13 de setembro de 2026, variam de acordo com a plataforma, o setor e a antecedência da compra:

Vendas gerais oficiais do clube: Os ingressos a preço de face comprados diretamente pelo site oficial do LOSC Lille geralmente começam em faixas básicas mais baixas para assentos padrão atrás dos gols ou nos cantos superiores.

Mercado secundário e plataformas de revenda: Em marketplaces de comparação e revenda de ingressos, como o StubHub, os ingressos de entrada para este confronto começam em cerca de €11 , com médias gerais na plataforma variando aproximadamente entre €55 e €134 , dependendo da seleção de assento.

Faixas de assentos: Vistas premium nas laterais longas do campo ou lugares centrais na arquibancada da Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy têm preços mais altos, frequentemente partindo de algo entre €65 e €85+ (US$ 85 a US$ 110+) em redes de distribuição de ingressos.

Lille x Troyes pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Lille e Troyes

O Lille chega para este confronto com um retrospecto de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Angers pela Ligue 1 em 23 de agosto, que representou seu único resultado competitivo na sequência. Antes disso, empatou por 1 a 1 com o Everton e por 2 a 2 com o Hamburger SV na pré-temporada, venceu o OH Leuven por 6 a 3 e perdeu por 2 a 1 para o Union St. Gilloise. O Lille marcou 14 gols nesses cinco jogos e sofreu sete.

O Troyes chega com um retrospecto de duas vitórias, dois empates e uma derrota em suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente foi um empate sem gols com o Paris FC pela Ligue 1 em 22 de agosto. Antes disso, empatou por 1 a 1 tanto com o Panetolikos quanto com o Auxerre em amistosos de pré-temporada, venceu o GOAL FC por 5 a 2 e ganhou do Grenoble por 3 a 0. O Troyes marcou nove gols e sofreu dois nesses cinco jogos.

Lille x Troyes: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 3 de junho de 2023, quando Troyes e Lille empataram por 1 a 1 em uma partida da Ligue 1. Antes disso, o Lille venceu o Troyes por 5 a 1 em casa pela Ligue 1 em janeiro de 2023, e também ganhou por 2 a 0 em um duelo da Coupe de France entre as equipes no início daquele mesmo mês. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lille venceu três vezes contra uma vitória do Troyes, com uma partida terminando empatada.