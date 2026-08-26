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Como comprar ingressos para Lille x Troyes: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Lille enfrenta o Troyes na Ligue 1. Veja como você pode garantir seus ingressos

Lille enfrenta o Troyes no domingo, 13 de setembro de 2026, na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq.

O Lille entra nesta sequência de partidas com o objetivo de aproveitar a vantagem de jogar em casa sob a orientação de sua comissão técnica. Enquanto isso, o Troyes viaja até Villeneuve-d'Ascq em busca de um resultado crucial fora de casa contra uma oposição formidável.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Lille x Troyes, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Lille x Troyes pela Ligue 1?

Lille x Troyes acontece na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq, com o pontapé inicial programado para esta rodada da Ligue 1.

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Campeonato Francês - Rodada 4
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Como comprar ingressos para Lille x Troyes pela Ligue 1?

A compra de ingressos para a partida da Ligue 1 entre LOSC Lille e ES Troyes AC, marcada para 13 de setembro de 2026, na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, envolve alguns caminhos padrão:

  • Site oficial do clube: O método mais direto e seguro é visitar o site oficial do LOSC Lille. Vá até a seção de ingressos ou de dia de jogo para comprar ingressos diretamente com o clube assim que eles forem disponibilizados para venda ao público em geral ou em janelas exclusivas para membros.
  • Bilheteria / bilheteria do estádio: Torcedores locais ou viajantes podem visitar a bilheteria da Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve-d'Ascq, antes do dia da partida para comprar ingressos presencialmente, sujeito à disponibilidade.
  • Plataformas de revenda e comparação de ingressos: Se os canais oficiais do clube estiverem esgotados ou se você estiver procurando setores específicos (como atrás do gol, cantos ou vistas laterais do campo), mercados secundários de ingressos e agregadores, como o StubHub, acompanham o inventário disponível de vendedores de ingressos.
  • Benefícios de associação do clube: Se você possui uma associação do Lille ou status de detentor de carnê de temporada, fique atento às notificações de janela prioritária priority-window enviadas por e-mail, que muitas vezes concedem acesso antecipado antes do início das vendas gerais.

Quanto custam os ingressos para Lille x Troyes pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a próxima partida da Ligue 1 entre LOSC Lille e ES Troyes AC, em 13 de setembro de 2026, variam de acordo com a plataforma, o setor e a antecedência da compra:

  • Vendas gerais oficiais do clube: Os ingressos a preço de face comprados diretamente pelo site oficial do LOSC Lille geralmente começam em faixas básicas mais baixas para assentos padrão atrás dos gols ou nos cantos superiores.
  • Mercado secundário e plataformas de revenda: Em marketplaces de comparação e revenda de ingressos, como o StubHub, os ingressos de entrada para este confronto começam em cerca de €11, com médias gerais na plataforma variando aproximadamente entre €55 e €134, dependendo da seleção de assento.   
  • Faixas de assentos: Vistas premium nas laterais longas do campo ou lugares centrais na arquibancada da Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy têm preços mais altos, frequentemente partindo de algo entre €65 e €85+ (US$ 85 a US$ 110+) em redes de distribuição de ingressos.   

Lille x Troyes pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Lille e Troyes

O Lille chega para este confronto com um retrospecto de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Angers pela Ligue 1 em 23 de agosto, que representou seu único resultado competitivo na sequência. Antes disso, empatou por 1 a 1 com o Everton e por 2 a 2 com o Hamburger SV na pré-temporada, venceu o OH Leuven por 6 a 3 e perdeu por 2 a 1 para o Union St. Gilloise. O Lille marcou 14 gols nesses cinco jogos e sofreu sete.

O Troyes chega com um retrospecto de duas vitórias, dois empates e uma derrota em suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente foi um empate sem gols com o Paris FC pela Ligue 1 em 22 de agosto. Antes disso, empatou por 1 a 1 tanto com o Panetolikos quanto com o Auxerre em amistosos de pré-temporada, venceu o GOAL FC por 5 a 2 e ganhou do Grenoble por 3 a 0. O Troyes marcou nove gols e sofreu dois nesses cinco jogos.

LIL

LIL - Sequência

GIL
D2-1
OHL
V3-6
HSV
E2-2
EVE
E1-1
SCO
V0-2
Gol marcado (sofrido)
12/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
TRO

TRO - Sequência

GRE
V0-3
GOA
V2-5
AJA
E1-1
PAT
E1-1
PAR
E0-0
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Lille x Troyes: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 3 de junho de 2023, quando Troyes e Lille empataram por 1 a 1 em uma partida da Ligue 1. Antes disso, o Lille venceu o Troyes por 5 a 1 em casa pela Ligue 1 em janeiro de 2023, e também ganhou por 2 a 0 em um duelo da Coupe de France entre as equipes no início daquele mesmo mês. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lille venceu três vezes contra uma vitória do Troyes, com uma partida terminando empatada.

Confrontos

LilleEmpateTroyes
3
1
1
Campeonato Francês
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Lille badge
Lille
LIL
1
FJ
Campeonato Francês
Lille badge
Lille
LIL
5
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FJ
Copa da França
Lille badge
Lille
LIL
2
Troyes badge
Troyes
TRO
0
FJ
Campeonato Francês
Troyes badge
Troyes
TRO
3
Lille badge
Lille
LIL
0
FJ
Campeonato Francês
Lille badge
Lille
LIL
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FJ
10Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de Lille e Troyes

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
110040+43
V
2
LensLensRCL
110052+33
V
3
LilleLilleLIL
110020+23
V
4
LyonLyonOL
110020+23
V
5
MônacoMônacoASM
110010+13
V
6
BrestBrestB29
10102201
E
7
PSGPSGPSG
10102201
E
8
Le MansLe MansLEM
10102201
E
9
RennesRennesREN
10102201
E
10
LorientLorientFCL
10100001
E
11
NiceNiceNCE
10100001
E
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
E
13
TroyesTroyesTRO
10100001
E
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
D
15
AngersAngersSCO
100102-20
D
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
D
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
D
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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