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Campeonato Saudita
team-logoAl Hilal
Prince Faisal bin Fahd Stadium
team-logoAl-Ittihad
Book Al Hilal vs Al Ittihad Tickets

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Como comprar ingressos para Al Hilal x Al Ittihad: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Campeonato Saudita
Al Hilal
Al-Ittihad

Al Hilal enfrenta o Al Ittihad na Saudi Pro League. Veja como garantir seus ingressos

O Al Hilal recebe o Al Ittihad na Kingdom Arena, em Riad, em um dos confrontos mais aguardados da temporada da Saudi Pro League, um encontro entre dois dos clubes mais vitoriosos do país que carrega seu próprio status de Clássico. O Al Hilal chega para o duelo tentando se recuperar após terminar como vice-campeão na última temporada, enquanto o Al Ittihad, o clube mais antigo da Arábia Saudita, viaja a Riad sob o comando do novo técnico Jens Wissing em busca de reconstrução após uma campanha decepcionante.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo ingressos para Al Hilal x Al Ittihad, incluindo detalhes do pontapé inicial, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.

Quando será o pontapé inicial de Al Hilal x Al Ittihad pela Saudi Pro League?

crest
Campeonato Saudita - Rodada 8
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Como comprar ingressos para Al Hilal x Al Ittihad pela Saudi Pro League?

A forma mais conveniente de garantir ingressos para esta partida é por meio do StubHub, que oferece opções de assentos verificadas para Al Hilal x Al Ittihad, com reserva online imediata e pagamento seguro. Comprar online permite que você navegue pelas categorias disponíveis e garanta seu lugar sem precisar depender de níveis de associação oficial do clube ou esperar a abertura da venda geral.

Os ingressos oficiais também costumam estar disponíveis no site da Saudi Pro League e nos canais de venda do próprio Al Hilal, embora, para um confronto desta magnitude, envolvendo dois dos clubes mais vitoriosos e com maior torcida da liga, as cargas oficiais tendam a se esgotar extremamente rápido assim que são liberadas, geralmente uma ou duas semanas antes do pontapé inicial. Reservar com antecedência por meio do mercado secundário é fortemente recomendado para os torcedores que querem garantir um lugar em vez de correr o risco de ficar de fora.

Dada a qualidade em campo, das contratações de verão do Al Hilal à dependência contínua do Al Ittihad em Benzema, este Clássico tem tudo para ser um dos ingressos mais disputados da temporada, então reservar cedo é a opção mais segura.

Quanto custam os ingressos para Al Hilal x Al Ittihad pela Saudi Pro League?

Os ingressos da Saudi Pro League continuam sendo, no geral, alguns dos mais acessíveis do futebol mundial, embora os preços para uma partida deste porte devam ficar bem acima da média da liga.

Os ingressos de entrada geral para partidas padrão da Saudi Pro League normalmente começam em torno de SAR 50 a SAR 90 pelos canais oficiais. As categorias premium e os lugares à beira do campo geralmente variam de SAR 250 a SAR 1.500, enquanto as opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e catering, podem ultrapassar SAR 1.500 em confrontos de grande destaque como este.

No mercado secundário, como o StubHub, os ingressos mais baratos disponíveis para esta partida oferecem o melhor ponto de entrada em termos de custo-benefício para os torcedores que simplesmente querem estar dentro da Kingdom Arena para ver dois dos maiores clubes do futebol saudita frente a frente. Dado o peso das duas equipes e a história por trás deste confronto, espera-se que os preços subam rapidamente à medida que a partida se aproxima, por isso reservar cedo é a melhor maneira de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos.

Al Hilal x Al Ittihad pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Hilal e Al Ittihad

HIL

HIL - Sequência

ALK
V1-2
ALK
V1-2
ALN
E1-1
NEO
V2-0
ALF
V0-1
Gol marcado (sofrido)
8/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ITT

ITT - Sequência

ALI
V1-3
ALS
D3-2
ALQ
D1-5
MAL
E2-2
ALJ
V1-4
Gol marcado (sofrido)
12/12
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Al Hilal x Al Ittihad: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Al HilalEmpateAl-Ittihad
2
1
2
Campeonato Saudita
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
0
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
4
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
FJ
King Cup
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
2
FJ
Campeonato Saudita
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
1
FJ
8Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Al Hilal x Al Ittihad

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al-AhliAl-AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FatehAl FatehALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al-IttihadAl-IttihadITT
00000000
8
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
00000000
9
Al-KholoodAl-KholoodALK
00000000
10
Al-NassrAl-NassrALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
00000000
13
Al-ShababAl-ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Rebaixamento


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