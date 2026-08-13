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Campeonato Saudita
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Prince Faisal bin Fahd Stadium
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Book Al Hilal vs Al Ahli Tickets

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Como comprar ingressos para Al Hilal x Al Ahli: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Al Hilal enfrenta o Al Ahli na Saudi Pro League. Veja como garantir seus ingressos

O Al Hilal recebe o Al Ahli na Kingdom Arena, em Riad, em um dos primeiros grandes confrontos da temporada, um duelo frequentemente tratado como um clássico entre dois dos clubes mais vitoriosos e estrelados do futebol saudita. O Al Hilal chega para a partida tentando se recuperar após terminar como vice-campeão na temporada passada, enquanto o Al Ahli desembarca em Riad como atual bicampeão consecutivo da AFC Champions League Elite, sob o comando do novo técnico Marino Pusic.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo os ingressos para Al Hilal x Al Ahli, incluindo detalhes do pontapé inicial, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.

Quando será o pontapé inicial de Al Hilal x Al Ahli pela Saudi Pro League?

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Campeonato Saudita - Rodada 3
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Como comprar ingressos para Al Hilal x Al Ahli pela Saudi Pro League?

A forma mais conveniente de garantir ingressos para este confronto é por meio do StubHub, que oferece opções de assentos verificados para Al Hilal x Al Ahli, com reserva online instantânea e pagamento seguro. Comprar online permite que você veja as categorias disponíveis e garanta seu lugar sem precisar depender dos níveis de associação oficial do clube ou esperar a abertura de uma janela de venda geral.

Os ingressos oficiais também costumam estar disponíveis no site da Saudi Pro League e nos próprios canais de venda do Al Hilal, embora, para um confronto entre dois dos maiores clubes e com torcidas mais numerosas da liga, as cargas oficiais geralmente se esgotem rapidamente assim que são liberadas, normalmente uma ou duas semanas antes do pontapé inicial. Reservar com antecedência pelo mercado secundário é fortemente recomendado para os torcedores que querem garantir um lugar em vez de correr o risco de ficar sem ingresso.

Dada a qualidade em campo, do ataque reformulado do Al Hilal ao status do Al Ahli como atual campeão continental, este confronto tem tudo para ser um dos ingressos mais disputados das primeiras semanas da temporada, por isso reservar cedo é a opção mais segura.

Quanto custam os ingressos para Al Hilal x Al Ahli pela Saudi Pro League?

Os ingressos da Saudi Pro League seguem entre os mais acessíveis do futebol mundial em termos gerais, embora os preços para um confronto deste porte devam ficar acima da média da liga.

Os ingressos de entrada geral para jogos padrão da Saudi Pro League normalmente começam em cerca de SAR 50 a SAR 90 pelos canais oficiais. As categorias premium e laterais de campo geralmente variam de SAR 250 a SAR 600, enquanto as opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e serviço de alimentação, podem ultrapassar SAR 1.500 em partidas de alto nível como esta.

No mercado secundário, como o StubHub, os ingressos mais baratos disponíveis para este confronto oferecem o melhor custo-benefício para os torcedores que simplesmente querem estar dentro da Kingdom Arena para ver dois dos maiores clubes do futebol saudita frente a frente. Dado o peso dos dois times, espera-se que os preços subam à medida que a partida se aproxima, por isso reservar cedo é a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos.

Al Hilal x Al Ahli pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Hilal e Al Ahli

HIL

HIL - Sequência

ALK
V1-2
ALK
V1-2
ALN
E1-1
NEO
V2-0
ALF
V0-1
Gol marcado (sofrido)
8/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
AHL

AHL - Sequência

ALK
V3-0
ALK
V1-4
RA
E2-2
VSC
D1-3
FUL
E1-1
Gol marcado (sofrido)
11/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Al Hilal x Al Ahli: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Al HilalEmpateAl-Ahli
1
2
2
King Cup
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
1
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
FJ
Campeonato Saudita
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
0
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
0
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
3
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
FJ
Liga dos Campeões da Ásia
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
3
FJ
Campeonato Saudita
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
3
FJ
6Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de Al Hilal e Al Ahli

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al-AhliAl-AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FatehAl FatehALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al-IttihadAl-IttihadITT
00000000
8
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
00000000
9
Al-KholoodAl-KholoodALK
00000000
10
Al-NassrAl-NassrALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
00000000
13
Al-ShababAl-ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Rebaixamento


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