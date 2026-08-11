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Campeonato Saudita
team-logoAl-Ettifaq
Prince Mohamed bin Fahd Stadium
team-logoAl-Riyadh
Book Al-Ettifaq vs Al Riyadh Tickets

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Como comprar ingressos para Al-Ettifaq x Al Riyadh: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Campeonato Saudita
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Al-Riyadh

Al-Ettifaq encara o Al Riyadh pela Saudi Pro League. Veja como garantir seus ingressos

O Al-Ettifaq recebe o Al-Riyadh em seu estádio, em Dammam, enquanto os dois clubes iniciam suas campanhas na Saudi Pro League de 2026/27, e os ingressos já estão à venda para os torcedores que quiserem acompanhar a ação ao vivo. O Al-Ettifaq chega para a nova temporada após uma forte campanha em 2025/26, que o viu garantir classificação continental, enquanto o Al-Riyadh viaja para o leste esperando ganhar embalo logo no início do que promete ser uma campanha competitiva na elite.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo ingressos para Al-Ettifaq FC x Al-Riyadh SC, incluindo detalhes do pontapé inicial, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.

Quando é o pontapé inicial de Al-Ettifaq x Al Riyadh pela Saudi Pro League?

crest
Campeonato Saudita - Rodada 1
Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Como comprar ingressos para Al-Ettifaq x Al Riyadh pela Saudi Pro League?

A forma mais conveniente de garantir ingressos para este jogo é por meio da Ticombo, que lista opções de assentos verificadas para Al-Ettifaq FC x Al-Riyadh SC com reserva online instantânea e pagamento seguro. Comprar pela Ticombo permite que você navegue pelas categorias disponíveis e garanta seu lugar sem precisar depender de associação oficial ao clube ou esperar a abertura das janelas de venda geral.

Os ingressos oficiais também costumam estar disponíveis pelo site da Saudi Pro League e pelo aplicativo WeBook, embora normalmente sejam liberados uma ou duas semanas antes do pontapé inicial e possam ser limitados para torcedores sem associação prévia ao clube. Como se trata de um jogo de abertura de temporada, a expectativa é de boa demanda dos dois lados, então reservar com antecedência pela Ticombo é uma forma inteligente de evitar ficar sem.

Quanto custam os ingressos para Al-Ettifaq x Al Riyadh pela Saudi Pro League?

Os ingressos da Saudi Pro League seguem entre os mais acessíveis do futebol mundial, e este jogo não é exceção.

  • Os ingressos de entrada geral para jogos padrão da Saudi Pro League normalmente começam em cerca de SAR 30 a SAR 90 pelos canais oficiais.
  • As categorias premium e os assentos à beira do campo geralmente variam de SAR 250 a SAR 600.
  • As opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e catering, podem ultrapassar SAR 1.500.

Como acontece com a maioria das aberturas de temporada, os preços podem subir à medida que a partida se aproxima, então reservar cedo pela Ticombo é a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos.

Al-Ettifaq x Al Riyadh pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al-Ettifaq e Al Riyadh

ALI

ALI - Sequência

ALA
V1-3
ANA
E0-0
ALK
V0-5
ITT
D1-3
NEO
E1-1
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ALR

ALR - Sequência

ALQ
D0-4
ALF
D4-2
ALF
V1-0
ALT
E1-1
ALA
V1-0
Gol marcado (sofrido)
5/9
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Al-Ettifaq x Al Riyadh: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Al-EttifaqEmpateAl-Riyadh
3
1
1
Campeonato Saudita
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
2
Al-Riyadh badge
Al-Riyadh
ALR
3
FJ
Campeonato Saudita
Al-Riyadh badge
Al-Riyadh
ALR
0
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
Al-Riyadh badge
Al-Riyadh
ALR
0
FJ
Campeonato Saudita
Al-Riyadh badge
Al-Riyadh
ALR
0
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
0
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
Al-Riyadh badge
Al-Riyadh
ALR
0
FJ
6Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

Classificação de Al-Ettifaq e Al Riyadh

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al-AhliAl-AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FatehAl FatehALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al-IttihadAl-IttihadITT
00000000
8
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
00000000
9
Al-KholoodAl-KholoodALK
00000000
10
Al-NassrAl-NassrALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
00000000
13
Al-ShababAl-ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Rebaixamento


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