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Book Al Diriyah vs Al Ahli Tickets

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Como comprar ingressos para Al Diriyah x Al Ahli: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Al Diriyah enfrenta o Al Ahli na Saudi Pro League. Veja como garantir seus ingressos

A Saudi Pro League segue em crescimento acelerado, enquanto o recém-promovido Diriyah Club se prepara para receber a potência Al-Ahli Saudi FC em um empolgante confronto da elite. Apoiado pela Diriyah Company e pelo Public Investment Fund, o ambicioso time mandante está ansioso para afirmar seu status diante da competição de alto nível, enquanto o estrelado Al-Ahli conta com uma enorme base de fãs em todo o Reino.

Se você quer assistir a este espetáculo de rodada ao vivo em Riad, a GOAL reuniu todos os detalhes essenciais sobre os ingressos.

Quando será o pontapé inicial de Al Diriyah x Al Ahli pela Saudi Pro League?

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Campeonato Saudita - Rodada 1
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Como comprar ingressos para Al Diriyah x Al Ahli pela Saudi Pro League?

Garantir ingressos válidos para jogos de destaque da Saudi Pro League pode ser disputado, especialmente quando gigantes consolidados como o Al-Ahli visitam a capital.

As vendas primárias de ingressos são feitas por meio dos portais oficiais dos clubes e das plataformas de ingressos da Saudi Pro League. No entanto, os ingressos comuns de venda geral costumam se esgotar rapidamente assim que são disponibilizados ao público.

Para os torcedores que ficarem sem ingresso nas liberações iniciais, plataformas confiáveis de revenda oferecem uma solução simples. Plataformas como a Ticombo permitem que os fãs comprem e vendam ingressos verificados para a partida com segurança. A Ticombo oferece preços transparentes e proteção ao comprador, garantindo que seus ingressos sejam autênticos e entregues no prazo.

Quanto custam os ingressos para Al Diriyah x Al Ahli pela Saudi Pro League?

O preço dos ingressos para partidas da Saudi Pro League depende da localização do assento, da visão do campo e da demanda geral.

Resumo da faixa de preços em rial saudita (SAR):

  • Categoria 3 / Setor atrás do gol padrão: 150 SAR a 250 SAR
  • Categoria 2 / Setor lateral superior: 250 SAR a 450 SAR
  • Categoria 1 / Setor principal inferior: 450 SAR a 650 SAR
  • VIP / Pacotes de hospitalidade: 850 SAR a 1.500 SAR+

Comprar com antecedência garante que você consiga os ingressos mais baratos disponíveis antes que a alta demanda eleve os preços de mercado perto do dia do jogo.

Al Diriyah x Al Ahli pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Diriyah e Al Ahli

AHL

AHL - Sequência

ALK
V3-0
ALK
V1-4
RA
E2-2
VSC
D1-3
FUL
E1-1
Gol marcado (sofrido)
11/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Al Diriyah x Al Ahli: retrospecto recente do confronto direto

Classificação de Al Diriyah x Al Ahli

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al-AhliAl-AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FatehAl FatehALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al-IttihadAl-IttihadITT
00000000
8
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
00000000
9
Al-KholoodAl-KholoodALK
00000000
10
Al-NassrAl-NassrALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
00000000
13
Al-ShababAl-ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Rebaixamento


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