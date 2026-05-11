Como comprar ingressos para a Premier League 2025/26: jogos da última rodada, preços médios e muito mais

A Premier League continua sendo a competição de ponta indiscutível no futebol mundial em termos de emoção e ação, com alguns dos clubes e jogadores mais lendários do esporte entrando em campo para gravar seus nomes na história.

Com mais de um século de história, a Premier League é verdadeiramente única. Você reconhecerá o campeão Manchester City, o velho rival Manchester United, pesos pesados como o Liverpool e o trio poderoso formado por Arsenal, Chelsea e Tottenham Hotspur. Nunca faltam proezas atléticas e paixão dinâmica para se vivenciar.

Próximos jogos e ingressos da 36ª rodada da Premier League

Data e hora (GMT) Jogo Ingressos Seg 11 de maio, 20:00 Tottenham Hotspur x Leeds United Ingressos

Próximos jogos da 37ª rodada da Premier League e ingressos

Data e hora (GMT) Jogada Ingressos Dom, 17 de maio, 15h Arsenal x Burnley Ingressos Dom, 17 de maio, 15h Aston Villa x Liverpool Ingressos Dom, 17 de maio, 15h AFC Bournemouth x Manchester City Ingressos Dom, 17 de maio, 15h Brentford x Crystal Palace Ingressos Dom, 17 de maio, 15h Chelsea x Tottenham Hotspur Ingressos Dom, 17 de maio, 15h Everton x Sunderland Ingressos Dom, 17 de maio, 15h Leeds United x Brighton Ingressos Dom, 17 de maio, 15h Manchester United x Nottingham Forest Ingressos Dom, 17 de maio, 15h Newcastle United x West Ham United Ingressos Dom, 17 de maio, 15h Wolves x Fulham Ingressos

Próximos jogos e ingressos da 38ª rodada da Premier League

Data e hora (GMT) Jogada Ingressos Dom, 24 de maio, 16h Brighton x Manchester United Ingressos Dom, 24 de maio, 16h Burnley x Wolves Ingressos Dom, 24 de maio, 16h Crystal Palace x Arsenal Ingressos Dom, 24 de maio, 16h Fulham x Newcastle United Ingressos Dom, 24 de maio, 16h Liverpool x Brentford Ingressos Dom, 24 de maio, 16h Manchester City x Aston Villa Ingressos Dom, 24 de maio, 16h Nottingham Forest x AFC Bournemouth Ingressos Dom, 24 de maio, 16h Sunderland x Chelsea Ingressos Dom, 24 de maio, 16h Tottenham Hotspur x Everton Ingressos Dom, 24 de maio, 16h West Ham United x Leeds United Ingressos

Quanto custam os ingressos da Premier League?

O custo de um ingresso para a Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias para adultos, jovens, estudantes e idosos, mas essas faixas variam de time para time.

Além disso, o local onde você se senta faz uma grande diferença. A localização do assento e a posição na arquibancada influenciam significativamente o preço, com vistas privilegiadas geralmente exigindo um custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos em categorias — por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de renome podem se enquadrar em uma categoria mais alta, com preços aumentando proporcionalmente.

Em notícias recentes, a Premier League limitou o preço dos ingressos para jogos fora de casa a £30. Portanto, se você estiver procurando uma opção mais barata, pode ser uma boa ideia verificar os jogos fora de casa do seu time e tentar conseguir esses ingressos.

Abaixo, o GOAL detalhou os clubes da Premier League 2025-2026, seus estádios, preços médios dos ingressos para os jogos, bem como as faixas de preço esperadas para os ingressos de temporada.

Clubes da Premier League 2025/26 por preço de ingresso

Clube Estádio Faixa de preço dos ingressos (ingresso geral para adultos) Faixa de preço do ingresso para a temporada Ingressos Arsenal Estádio Emirates £31,50 - £141,00 £1.073 - £2.050 Informações sobre ingressos Aston Villa Villa Park £44,50 - £92,00 £640 - £944 Informações sobre ingressos Bournemouth Vitality Stadium £33,00 - £56,00 £633 - £875 Informações sobre ingressos Brentford Estádio Gtech Community £40,00 - £65,00 £495 - £598 Informações sobre ingressos Brighton & Hove Albion Estádio American Express Community £34,00 - £78,00 £595 - £860 Informações sobre ingressos Burnley Turf Moor £50,00 - £75,00 £455 - £500 Informações sobre ingressos Chelsea Stamford Bridge £48,00 - £58,00 £595 - £940 Informações sobre ingressos Crystal Palace Selhurst Park £48,00 - £58,00 £545 - £895 Informações sobre ingressos Everton Goodison Park £55,00 £515 - £690 Informações sobre ingressos Fulham Craven Cottage £35,00 - £105,00 £455 - £3.000 Informações sobre ingressos Leeds United Elland Road £33,00 - £56,00 £420 - £A confirmar Informações sobre ingressos Liverpool Anfield £9,00 - £61,00 £699 - £886 Informações sobre ingressos Manchester City Estádio Etihad £58,00 - £75,00 £385 - £1.030 Informações sobre ingressos Manchester United Old Trafford £36,00 - £58,00 £559 - £950 Informações sobre ingressos Newcastle United St James’ Park £50,00 - £58,00 £417 - £811 Informações sobre ingressos Nottingham Forest City Ground £45,00 - £60,00 £465 - £660 Informações sobre ingressos Sunderland Stadium of Light £33,00 - £56,00 £390 - £720 Informações sobre ingressos Tottenham Hotspur Estádio do Tottenham Hotspur £48,00 - £109,00 £807 - £2.015 Informações sobre ingressos West Ham United Estádio de Londres £30,00 - £120,00 £310 - £1.620 Informações sobre ingressos Wolverhampton Wanderers Molineux £26,50 - £71,00 £525 - £833 Informações sobre ingressos

Como comprar ingressos para a Premier League?

Existem várias opções de ingressos disponíveis para os jogos da Premier League, desde ingressos individuais para partidas até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais, que podem ser adquiridos pelo portal oficial de ingressos do clube.

Os clubes de futebol britânicos costumam distribuir os ingressos em três etapas:

Primeiro, aos titulares de ingressos para a temporada. Em seguida, para aqueles que já assistiram a jogos em casa anteriormente e são classificados por pontos de fidelidade. Por fim, ao público durante o período de venda geral.

Depois de comprar ingressos para vários jogos no Vitality Stadium, seus pontos começarão a acumular, facilitando o acesso. Apenas em ocasiões limitadas os jogos do Bournemouth serão colocados à venda geral, quando qualquer pessoa poderá comprar um ingresso.

Ainda há ingressos para a temporada da Premier League disponíveis?

A maioria dos clubes da Premier League já esgotou os ingressos para a temporada 2025/26 na categoria geral.

Times populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham e West Ham mantêm listas de espera de longa data, algumas das quais podem se estender por mais de 10 a 20 anos. O Tottenham, por exemplo, tem uma lista de espera com mais de 80.000 torcedores, enquanto o Liverpool e o Man United supostamente exigem décadas de fidelidade para garantir uma vaga. Mesmo clubes com estádios menores, como Fulham, Leeds e Wolves, têm disponibilidade limitada ou nenhuma disponibilidade devido à alta demanda e à capacidade restrita.

O Brighton & Hove Albion e o Manchester City se destacam por terem ingressos para a temporada ainda disponíveis para membros, sem listas de espera formais e com alocação feita por ordem de chegada. Clubes como Brentford, Crystal Palace e Nottingham Forest oferecem acesso limitado com base em pontos de fidelidade ou períodos de espera curtos. O Aston Villa, embora esteja com ingressos esgotados, oferece uma opção GA+ com vantagens adicionais.

Precisarei ser sócio para comprar ingressos da Premier League?

Na maioria dos casos, a filiação é recomendada ou exigida para comprar ingressos da Premier League, especialmente para jogos de alta demanda ou clubes com grande número de torcedores. A maioria dos clubes da Premier League opera um sistema de ingressos em níveis que prioriza:

Titulares de ingressos para a temporada Sócios do clube (associações anuais pagas) Venda geral (se houver ingressos restantes)

A assinatura normalmente garante acesso antecipado aos ingressos, direito a acumular pontos de fidelidade e, às vezes, conteúdo exclusivo ou descontos. Para clubes de ponta como Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, ter uma assinatura costuma ser a única maneira de conseguir ingressos para jogos regulares, já que as oportunidades de venda ao público em geral são raras ou inexistentes.

Dito isso, alguns clubes, especialmente aqueles com maior capacidade ou com lotação menos constante, podem permitir que não sócios comprem ingressos mais perto da data do jogo, caso ainda haja ingressos disponíveis. Adquirir uma assinatura aumenta significativamente suas chances e costuma ser a maneira mais segura de garantir seus lugares.

Posso comprar ingressos baratos para a Premier League?

O melhor lugar para comprar ingressos baratos para jogos da Premier League é através dos portais oficiais de venda de ingressos dos clubes.

Apesar da alta demanda, nenhum outro revendedor oficial oferecerá ingressos para os jogos a um preço menor do que os respectivos clubes envolvidos.

Lembre-se de estar ciente dos termos e condições relativos às compras e verifique se você está comprando de uma fonte confiável.