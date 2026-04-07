Como comprar ingressos para a final da Kings Cup 2026: datas, preços e informações sobre Riade para o jogo Al Hilal x Al Kholood

A Copa do Rei da Arábia Saudita continua sendo a competição eliminatória de maior prestígio do reino, e a edição de 2026 está chegando ao auge, com o Al Hilal se preparando para receber o Al Kholood.

O Al Hilal, atual gigante de Riade, busca consolidar ainda mais seu legado como o clube mais bem-sucedido da história do torneio.

Seja você um torcedor fanático da Onda Azul ou um fã neutro que deseja vivenciar o auge da cultura esportiva do Oriente Médio, garantir seu lugar com antecedência é fundamental.

O GOAL traz as últimas informações sobre disponibilidade com um guia completo para garantir ingressos para a Kingdom Arena agora mesmo.

Quando é o jogo Al Hilal x Al Kholood?

Data e hora Jogada Local Ingressos Quinta-feira, 23 de abril de 2026 (21h00 AST) Al Hilal x Al Kholood Kingdom Arena, Riade Ingressos

Onde comprar ingressos para Al Hilal x Al Kholood?

Embora os ingressos sejam geralmente disponibilizados pelo aplicativo Blu Store (parceiro oficial do Al Hilal) ou pelo portal da Copa do Rei da Arábia Saudita, os lugares mais procurados podem esgotar-se poucos minutos após o início da venda ao público.

Para garantir uma experiência tranquila, os torcedores devem utilizar plataformas móveis oficiais e mercados secundários confiáveis que garantam a entrada. Todos os ingressos para os jogos na Kingdom Arena são emitidos digitalmente.

Para os torcedores que procuram opções de última hora para assistir à final da Copa do Rei, podem procurar mercados secundários como o StubHub.

Quanto custam os ingressos para Al Hilal x Al Kholood?

Entrada Geral (atrás dos gols): 65 SAR – 150 SAR

65 SAR – 150 SAR Categoria 1 (arquibancadas laterais): 200 SAR – 450 SAR

200 SAR – 450 SAR Assentos Premium (Nível intermediário): 500 SAR – 950 SAR

500 SAR – 950 SAR Camarotes VIP e de hospitalidade: 1.800 SAR – 5.000+ SAR

Os preços estão sujeitos a alterações de acordo com a demanda do mercado à medida que o dia do jogo se aproxima.

Tudo o que você precisa saber sobre a Kingdom Arena

A Kingdom Arena é uma maravilha da arquitetura esportiva moderna. Originalmente construída como Boulevard Hall e concluída em tempo recorde, tornou-se a fortaleza permanente do Al Hilal.

Capacidade e assentos: A arena acomoda aproximadamente 30.000 espectadores. Por ter sido projetada como um local coberto e compacto, as arquibancadas são íngremes e incrivelmente próximas ao campo. Isso cria um efeito de caldeirão, onde o som de 30.000 torcedores parece ser de 100.000. Há 20 camarotes de luxo localizados no nível intermediário, oferecendo o melhor ponto de observação para convidados VIP.

Localização e logística: Situada no bairro de Hittin, em Riade, a arena faz parte do complexo Boulevard City.

Chegada: Recomendamos chegar até às 19h30 para um jogo com início às 21h. O trânsito em Riade pode ser intenso, especialmente na região do Boulevard City.

Transporte: Use aplicativos de transporte como Careem ou Uber para chegar diretamente ao local. Se você estiver dirigindo, esteja preparado para o estacionamento limitado nas imediações.

Instalações: A arena possui climatização total, tornando-a o local perfeito para o futebol, independentemente do clima externo em Riade. Wi-Fi de alta velocidade e pontos de alimentação premium estão disponíveis em todo o saguão.

Para uma experiência mais autêntica da King's Cup, tente conseguir ingressos nas arquibancadas Norte ou Sul, atrás dos gols. É lá que a torcida Al Hilal Ultras lidera os gritos, criando o ambiente rítmico e cheio de energia que tornou o futebol saudita uma sensação global.