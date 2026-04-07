Como comprar ingressos para a final da Kings Cup 2026: datas, preços e informações sobre Riade para o jogo Al Hilal x Al Kholood

A Copa do Rei da Arábia Saudita continua sendo a competição eliminatória de maior prestígio do reino, e a edição de 2026 está chegando ao auge, com o Al Hilal se preparando para receber o Al Kholood.
O Al Hilal, atual gigante de Riade, busca consolidar ainda mais seu legado como o clube mais bem-sucedido da história do torneio.
Seja você um torcedor fanático da Onda Azul ou um fã neutro que deseja vivenciar o auge da cultura esportiva do Oriente Médio, garantir seu lugar com antecedência é fundamental.
O GOAL traz as últimas informações sobre disponibilidade com um guia completo para garantir ingressos para a Kingdom Arena agora mesmo.
Quando é o jogo Al Hilal x Al Kholood?
|Data e hora
|Jogada
|Local
|Ingressos
|Quinta-feira, 23 de abril de 2026 (21h00 AST)
|Al Hilal x Al Kholood
|Kingdom Arena, Riade
|Ingressos
Onde comprar ingressos para Al Hilal x Al Kholood?
Embora os ingressos sejam geralmente disponibilizados pelo aplicativo Blu Store (parceiro oficial do Al Hilal) ou pelo portal da Copa do Rei da Arábia Saudita, os lugares mais procurados podem esgotar-se poucos minutos após o início da venda ao público.
Para garantir uma experiência tranquila, os torcedores devem utilizar plataformas móveis oficiais e mercados secundários confiáveis que garantam a entrada. Todos os ingressos para os jogos na Kingdom Arena são emitidos digitalmente.
Para os torcedores que procuram opções de última hora para assistir à final da Copa do Rei, podem procurar mercados secundários como o StubHub.
Quanto custam os ingressos para Al Hilal x Al Kholood?
- Entrada Geral (atrás dos gols): 65 SAR – 150 SAR
- Categoria 1 (arquibancadas laterais): 200 SAR – 450 SAR
- Assentos Premium (Nível intermediário): 500 SAR – 950 SAR
- Camarotes VIP e de hospitalidade: 1.800 SAR – 5.000+ SAR
Os preços estão sujeitos a alterações de acordo com a demanda do mercado à medida que o dia do jogo se aproxima.
Tudo o que você precisa saber sobre a Kingdom Arena
A Kingdom Arena é uma maravilha da arquitetura esportiva moderna. Originalmente construída como Boulevard Hall e concluída em tempo recorde, tornou-se a fortaleza permanente do Al Hilal.
Para uma experiência mais autêntica da King's Cup, tente conseguir ingressos nas arquibancadas Norte ou Sul, atrás dos gols. É lá que a torcida Al Hilal Ultras lidera os gritos, criando o ambiente rítmico e cheio de energia que tornou o futebol saudita uma sensação global.