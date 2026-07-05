A habilidade da Bélgica para criar momentos dramáticos lendários em torneios ganha destaque enquanto os Diabos Vermelhos se preparam para enfrentar os co-anfitriões, os Estados Unidos, em uma batalha explosiva nas oitavas de final.

A Bélgica conquistou sua vaga com uma incrível virada nas oitavas de final contra o Senegal, recuperando-se de uma desvantagem de 2 a 0 no final do tempo regulamentar para garantir uma vitória de tirar o fôlego por 3 a 2 na prorrogação. Essa fuga milagrosa provou que, embora sua geração de ouro tenha mudado, seu pedigree de competição feroz permanece totalmente intacto.

Combinando a serenidade dos veteranos Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku com o ritmo dinâmico de Jérémy Doku, a Bélgica vai se apoiar em sua identidade forjada em batalhas para silenciar a barulhenta torcida de Seattle.

Qual é a programação da Bélgica na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?

Data Partida (horário local do início) Local Resultado final/Ingressos Segunda-feira, 15 de junho Bélgica x Egito (12h) Lumen Field (Seattle) 1 a 1 Domingo, 21 de junho Bélgica x Irã (12h) SoFi Stadium (Inglewood) 0 a 0 Sexta-feira, 26 de junho Bélgica x Nova Zelândia (20h) BC Place (Vancouver) 5 a 1 Quarta-feira, 1º de julho Bélgica x Senegal (13h) Seattle Stadium (Lumen Field) 3 a 2 Segunda-feira, 6 de julho EUA x Bélgica (17h) Estádio de Seattle (Lumen Field) Comprar ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Bélgica

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Histórico de confrontos diretos entre Bélgica e Senegal

Apesar de ambas as seleções serem presença constante em grandes torneios internacionais e amistosos ao longo das décadas, elas conseguiram evitar completamente um confronto entre si. Nunca se enfrentaram em um amistoso, na Copa das Confederações ou em Copas do Mundo anteriores.

A única “ligação” com essa partida é de natureza pessoal: o meio-campista da Bélgica, Amadou Onana, nasceu em Dakar, no Senegal, e cresceu lá antes de se mudar para a Europa; assim, ele enfrentará seu país natal pela primeira vez.

Quem está na seleção da Bélgica para a Copa do Mundo? Lista final de 26 jogadores

Sob a direção estratégica do técnico Rudi Garcia, a seleção belga de futebol (os Diabos Vermelhos) finalizou sua lista oficial de 26 jogadores. Em busca de um troféu internacional que ainda não conquistou, a Bélgica lidera o exigente Grupo G, que conta com adversários físicos como o Egito, o Irã — presença constante no torneio — e a Nova Zelândia, que se classificou na repescagem.

A seleção apresenta um equilíbrio altamente intencional entre veteranos experientes e novos talentos em ascensão. Uma lendária linha defensiva conta com o goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, Timothy Castagne e o veterano Thomas Meunier. A orquestração do jogo passa pelo grande jogador da atualidade, Kevin De Bruyne, ao lado de Amadou Onana, dando liberdade para uma rotação devastadora no ataque, com o veloz Jérémy Doku, do Manchester City, e Romelu Lukaku, que bateu recordes internacionais.

Seja para traçar um caminho pelas fases eliminatórias ou avaliar ingressos no mercado secundário em Seattle, Los Angeles e Vancouver, aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representam a Bélgica:

Posição Jogador Clube atual / Região Goleiros Thibaut Courtois Real Madrid Senne Lammens Royal Antwerp Mike Penders Estrasburgo Defensores Timothy Castagne Fulham Zeno Debast Sporting CP Maxim De Cuyper Club Brugge Koni De Winter Gênova Brandon Mechele Club Brugge Thomas Meunier Lille Nathan Ngoy Standard de Liège Joaquim Seys Club Brugge Arthur Theate Eintracht Frankfurt Meio-campistas Kevin De Bruyne (C) Manchester City Amadou Onana Aston Villa Nicolas Raskin Rangers Youri Tielemans Aston Villa Hans Vanaken Club Brugge Axel Witsel Atlético de Madrid Atacantes Charles De Ketelaere Atalanta Jérémy Doku Manchester City Matias Fernández-Pardo Gent Romelu Lukaku Napoli Dodi Lukébakio Sevilha Diego Moreira Estrasburgo Alexis Saelemaekers AC Milan Leandro Trossard Arsenal

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 da Bélgica: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Bélgica na Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Localizada principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Localizada principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento e venda dos ingressos. As estimativas estão indicadas abaixo: