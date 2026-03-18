Como comprar ingressos para a Copa del Rey 2026: Atlético de Madrid x Real Sociedad, informações sobre o jogo e muito mais

Após uma fase de semifinais exaustiva, o Atlético de Madrid e a Real Sociedad surgiram como finalistas. As duas equipes se enfrentarão pela conquista do troféu no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, no dia 18 de abril. Quem manterá a calma para ser coroado o novo campeão da Copa?

Deixe o GOAL lhe dar todas as informações sobre como comprar ingressos para a final da Copa del Rey de 2026, incluindo quanto custam e onde você pode comprá-los.

Quando será a Copa del Rey 2026?

O único jogo restante da Copa del Rey é a final. Ela será disputada da seguinte forma:

Data Jogo (CET) Local Ingressos Sáb, 18 de abril Atlético de Madrid x Real Sociedad (21h) Estádio La Cartuja (Sevilha) Ingressos

Como comprar ingressos para a final da Copa del Rey 2026

Para a compra de ingressos para a final da Copa del Rey, tanto o Atlético de Madrid quanto a Real Sociedad receberão uma cota específica (normalmente cerca de 40% cada) para vender diretamente aos sócios e titulares de ingressos de temporada dos clubes.

Os ingressos restantes costumam ser administrados pela RFEF (Federação Real Espanhola de Futebol), embora sejam notoriamente difíceis de conseguir devido à demanda extrema.

O renovado Estádio La Cartuja agora tem capacidade para 72.000 pessoas, mas mesmo com mais lugares disponíveis, a lotação esgotada é garantida.

Se você perder a chance de participar dos sorteios oficiais dos clubes, pode considerar revendedores secundários como o StubHub, onde os ingressos estão atualmente à venda para torcedores que desejam garantir seu lugar de última hora.

Ingressos para a final da Copa del Rey 2026: quanto custam?

Os preços oficiais dos ingressos para a Final de 2026 foram definidos em faixas que variam de € 89 a € 282.

As opções mais acessíveis estão localizadas no “Fondo” (atrás dos gols), enquanto os assentos premium da “Preferencia” têm os preços mais altos.

No mercado secundário, os preços variam significativamente de acordo com a disponibilidade.

Em sites como o StubHub, os ingressos custam atualmente a partir de aproximadamente €784, à medida que cresce a expectativa para este confronto.

O que esperar da final da Copa del Rey?

O Atlético de Madrid chegou à final após uma semifinal de tirar o fôlego contra o atual campeão, o Barcelona. Apesar da goleada de 4 a 0 sobre o Barça na primeira partida, a equipe de Diego Simeone teve que resistir a uma reação feroz no Camp Nou, acabando por avançar com um placar agregado de 4 a 3. Esta é a primeira vez que o Atlético chega à final desde 2013.

Já a Real Sociedad demonstrou o domínio basco ao eliminar o Athletic Club. Uma vitória por 1 a 0 fora de casa, em San Mamés, seguida por uma vitória disciplinada por 1 a 0 em casa, garantiu seu retorno a Sevilha. “La Real” buscará repetir o sucesso de 2020 neste mesmo estádio, onde derrotou o mesmo adversário de forma memorável para levantar o troféu.