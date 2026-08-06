Poucos times do futebol mundial conseguem igualar a busca incansável por títulos que define o Real Madrid. Campeão recorrente em casa, em La Liga, e realeza na Europa, o Real Madrid continua atraindo milhões de torcedores ao redor do mundo.

De garantir entradas primárias difíceis de encontrar a navegar pelo mercado secundário, a GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos do Real Madrid para a temporada 2026/27.

Próximos jogos do Real Madrid em 2026/27

Data e horário do jogo Partida Competição Ingressos sáb., 22 de agosto, 20h30 RCD Espanyol x Real Madrid La Liga Ingressos qua., 26 de agosto, 20h Real Madrid x Real Sociedad La Liga Ingressos dom., 30 de agosto, 16h Real Madrid x Málaga CF La Liga Ingressos sex., 4 de setembro, 20h Real Betis x Real Madrid La Liga Ingressos dom., 13 de setembro, 20h Real Madrid x Rayo Vallecano La Liga Ingressos qua., 16 de setembro, 20h Elche CF x Real Madrid La Liga Ingressos dom., 20 de setembro, 20h Atlético de Madrid x Real Madrid La Liga Ingressos dom., 11 de outubro, 20h Real Madrid x Villarreal CF La Liga Ingressos dom., 18 de outubro, 20h Real Madrid x Sevilla FC La Liga Ingressos dom., 25 de outubro, 19h El Clásico: FC Barcelona x Real Madrid La Liga Ingressos dom., 1º de novembro, 19h Racing Santander x Real Madrid La Liga Ingressos dom., 8 de novembro, 19h Valencia CF x Real Madrid La Liga Ingressos dom., 22 de novembro, 19h Real Madrid x Celta de Vigo La Liga Ingressos dom., 29 de novembro, 19h Real Madrid x Deportivo Alavés La Liga Ingressos dom., 6 de dezembro, 19h Athletic Club x Real Madrid La Liga Ingressos dom., 13 de dezembro, 19h Real Madrid x CA Osasuna La Liga Ingressos dom., 20 de dezembro, 19h Deportivo La Coruña x Real Madrid La Liga Ingressos dom., 3 de janeiro, 19h Real Madrid x Getafe CF La Liga Ingressos dom., 10 de janeiro, 19h Real Madrid x Levante UD La Liga Ingressos dom., 17 de janeiro, 19h Málaga CF x Real Madrid La Liga Ingressos dom., 24 de janeiro, 19h Real Madrid x Real Betis La Liga Ingressos dom., 31 de janeiro, 19h Rayo Vallecano x Real Madrid La Liga Ingressos dom., 7 de fevereiro, 19h Real Sociedad x Real Madrid La Liga Ingressos dom., 14 de fevereiro, 19h Real Madrid x Athletic Club La Liga Ingressos dom., 21 de fevereiro, 19h Sevilla FC x Real Madrid La Liga Ingressos dom., 28 de fevereiro, 19h Real Madrid x Valencia CF La Liga Ingressos dom., 7 de março, 19h Villarreal CF x Real Madrid La Liga Ingressos dom., 14 de março, 19h Real Madrid x RCD Espanyol La Liga Ingressos dom., 21 de março, 19h Celta de Vigo x Real Madrid La Liga Ingressos dom., 4 de abril, 20h Real Madrid x Atlético de Madrid La Liga Ingressos dom., 11 de abril, 20h CA Osasuna x Real Madrid La Liga Ingressos dom., 18 de abril, 20h Getafe CF x Real Madrid La Liga Ingressos qua., 21 de abril, 20h Real Madrid x Elche CF La Liga Ingressos dom., 2 de maio, 20h Levante UD x Real Madrid La Liga Ingressos dom., 9 de maio, 20h El Clásico: Real Madrid x FC Barcelona La Liga Ingressos dom., 16 de maio, 20h Real Madrid x Racing Santander La Liga Ingressos dom., 23 de maio, 20h Deportivo Alavés x Real Madrid La Liga Ingressos dom., 30 de maio, 20h Real Madrid x Deportivo La Coruña La Liga Ingressos

Como comprar ingressos do Real Madrid?

Para comprar ingressos, o método mais confiável é acessar o portal oficial de ingressos do Real Madrid. Vale a pena consultar o site regularmente para obter informações sobre a venda de ingressos, datas de liberação e disponibilidade.

Os ingressos costumam ser disponibilizados online algumas semanas antes de cada partida, e talvez seja necessário criar uma conta e fornecer informações pessoais. Ser membro do clube também dá prioridade na hora de tentar garantir lugares para os jogos no Bernabéu.

Para algumas partidas menos populares, pode haver ingressos restantes depois que os Socios, membros do clube com participação, e os membros Madridista Premium tiverem a oportunidade de comprar seus lugares.

Como um dos maiores clubes da Espanha e da Europa, a demanda por jogos do Real Madrid é, sem surpresa, enorme, e os ingressos frequentemente se esgotam pelos canais oficiais muito antes dos dias de jogo.

Aqui está o que você precisa saber, em resumo:

Socios (membros do clube): Proprietários integrais do clube têm prioridade máxima em todas as vendas de ingressos, normalmente cerca de 10 a 12 dias antes do dia da partida.

Proprietários integrais do clube têm prioridade máxima em todas as vendas de ingressos, normalmente cerca de 10 a 12 dias antes do dia da partida. Membros Madridista Premium: Portadores oficiais do cartão têm a segunda janela de acesso prioritário, geralmente 7 a 8 dias antes do pontapé inicial. Inscrever-se no Madridista Premium é altamente recomendável se você quiser uma chance real de conseguir ingresso comum pelo valor de face.

Portadores oficiais do cartão têm a segunda janela de acesso prioritário, geralmente 7 a 8 dias antes do pontapé inicial. Inscrever-se no Madridista Premium é altamente recomendável se você quiser uma chance real de conseguir ingresso comum pelo valor de face. Venda geral ao público: Quaisquer lugares padrão restantes são disponibilizados 3 a 5 dias antes do jogo. Em partidas de La Liga de média importância ou baixa demanda, pequenos lotes costumam ser liberados em ondas à medida que os Socios devolvem seus carnês de temporada ao clube, no programa Cede tu Asiento.

Quaisquer lugares padrão restantes são disponibilizados 3 a 5 dias antes do jogo. Em partidas de La Liga de média importância ou baixa demanda, pequenos lotes costumam ser liberados em ondas à medida que os Socios devolvem seus carnês de temporada ao clube, no programa Cede tu Asiento. Mercados secundários: Para jogos de grande apelo, como El Clásico, El Derbi Madrileño ou confrontos de mata-mata da Champions League, a venda geral ao público se esgota quase instantaneamente. Plataformas legítimas de revenda secundária oferecem acesso garantido por transferência digital para torcedores que planejam viagens com muita antecedência ou buscam disponibilidade de última hora.

Quanto custam os ingressos do Real Madrid?

Como a maioria dos times de La Liga, o Real Madrid oferece preços em categorias, com base em faixas etárias, incluindo adulto, júnior e sênior, mas esses grupos variam de clube para clube.

Preços por categoria no valor de face: Ingressos diretos do clube para partidas padrão de La Liga geralmente variam entre € 75 e € 210, dependendo da categoria, Fondo, Tribuna ou Lateral, e da altura no estádio.

Ingressos diretos do clube para partidas padrão de La Liga geralmente variam entre € 75 e € 210, dependendo da categoria, Fondo, Tribuna ou Lateral, e da altura no estádio. Jogos de grande apelo e preços dinâmicos: Para duelos de alto nível contra Barcelona, Atlético de Madrid ou grandes rivais europeus, o Real Madrid implementa preços dinâmicos. Os preços no valor de face para assentos da Categoria 1 regularmente variam de € 350 a mais de € 500.

Para duelos de alto nível contra Barcelona, Atlético de Madrid ou grandes rivais europeus, o Real Madrid implementa preços dinâmicos. Os preços no valor de face para assentos da Categoria 1 regularmente variam de € 350 a mais de € 500. Entrada no mercado secundário: Em agregadores confiáveis e sites de revenda, os assentos de entrada para jogos padrão da liga começam em torno de € 100 a € 130, enquanto os ingressos para El Clásico normalmente começam mais perto de € 450 a mais de € 600.

Há, claro, confrontos de grande apelo contra adversários de peso, como ‘El Clásico’ (Real Madrid x Barcelona) e ‘El Derbi Madrileno’ (Real Madrid x Atletico Madrid), que se enquadram na categoria mais alta, com os preços subindo de acordo.

Como comprar ingressos e pacotes de hospitalidade do Real Madrid?

Se você quer comprar ingressos de hospitalidade do Real Madrid, vale a pena conferir o site oficial do clube.

Todos os ingressos VIP do Real Madrid incluem lugares nas arquibancadas laterais leste (Este) ou oeste (Oeste), com as melhores vistas da partida. Essas perspectivas de primeira classe serão acompanhadas de refeições requintadas em restaurantes a poucos passos do estádio. Aqui estão algumas das opções disponíveis:

Silver / Matchday Premium: sala VIP fora do estádio (La Salle, NH Eurobuilding, Ochenta Grados), bufê de coquetel e bebidas 2 a 2,5 horas antes do pontapé inicial, a partir de € 300 por partida

sala VIP fora do estádio (La Salle, NH Eurobuilding, Ochenta Grados), bufê de coquetel e bebidas 2 a 2,5 horas antes do pontapé inicial, Gold Hospitality: sala VIP dentro do estádio perto do seu lugar, bufê de coquetel e bebidas de 90 minutos antes do pontapé inicial até 30 minutos após a partida, a partir de € 990 por partida

sala VIP dentro do estádio perto do seu lugar, bufê de coquetel e bebidas de 90 minutos antes do pontapé inicial até 30 minutos após a partida, Seat Unique Premium (Champions League): lugares na Tribuna lateral, hospitalidade completa, bebidas e catering, a partir de € 775 por partida

História do Bernabéu

O Santiago Bernabéu é um estádio com cobertura retrátil em Madri. Com capacidade para quase 80.000 pessoas, é o segundo maior estádio de futebol da Espanha e é a casa do Real Madrid desde sua conclusão, em 1947.

O Bernabéu é um dos estádios de futebol mais famosos do mundo e sediou a final da Copa dos Campeões Europeus/UEFA Champions League em quatro ocasiões, em 1957, 1969, 1980 e 2010, além da final da Copa do Mundo da FIFA de 1982, na qual a Itália derrotou a Alemanha Ocidental por 3 a 1.

Longe do futebol, o Bernabéu também recebeu muitas lendas da música internacional e nacional ao longo dos anos, incluindo nomes como Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, Rolling Stones e, mais recentemente, Taylor Swift durante sua histórica Eras Tour.