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Bayer 04 Leverkusen v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
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Como comprar ingressos do Bayer Leverkusen para 2026/27: preços da Bundesliga, próximos jogos e mais

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Veja como você pode assistir aos campeões alemães em ação nesta temporada

Apesar de a BayArena receber regularmente públicos com ingressos esgotados, as entradas continuam sendo compradas de forma consistente por torcedores atentos que querem ver de perto a potência da Bundesliga Bayer Leverkusen durante a temporada 2026/27.

Está procurando ingressos? Deixe a GOAL trazer todas as informações essenciais sobre ingressos do Bayer Leverkusen que você precisa saber, incluindo quanto custam, onde você pode comprá-los e muito mais.

Ingressos para o Bayer LeverkusenReserve agora

Próximos jogos do Bayer Leverkusen em 2026/27

Data e horárioJogoLocalIngressos
sáb., 22 de agosto de 2026, 13:00SV Wehen Wiesbaden x Bayer LeverkusenBrita-Arena, WiesbadenComprar ingressos
sáb., 29 de agosto de 2026, 15:30SV Elversberg x Bayer LeverkusenWaldstadion an der Kaiserlinde, Spiesen-ElversbergComprar ingressos
sáb., 5 de setembro de 2026, 15:30Bayer Leverkusen x 1. FC Union BerlinBayArena, LeverkusenComprar ingressos
sáb., 12 de setembro de 2026, 15:30FC Augsburg x Bayer LeverkusenWWK Arena, AugsburgComprar ingressos
dom., 20 de setembro de 2026, 15:30Bayer Leverkusen x RB LeipzigBayArena, LeverkusenComprar ingressos
sáb., 10 de outubro de 2026, 12:001. FSV Mainz 05 x Bayer LeverkusenMewa Arena, MainzComprar ingressos
sáb., 17 de outubro de 2026, 12:00Bayer Leverkusen x SC FreiburgBayArena, LeverkusenComprar ingressos
sáb., 24 de outubro de 2026, 12:00TSG 1899 Hoffenheim x Bayer LeverkusenPreZero Arena, SinsheimComprar ingressos
sáb., 31 de outubro de 2026, 11:00Bayer Leverkusen x VfB StuttgartBayArena, LeverkusenComprar ingressos
sáb., 7 de novembro de 2026, 11:001. FC Köln x Bayer LeverkusenRheinEnergieSTADION, ColôniaComprar ingressos
sáb., 21 de novembro de 2026, 11:00Bayer Leverkusen x SC Paderborn 07BayArena, LeverkusenComprar ingressos
sáb., 28 de novembro de 2026, 11:00Borussia Dortmund x Bayer LeverkusenWestfalenstadion, DortmundComprar ingressos
sáb., 5 de dezembro de 2026, 11:00Bayer Leverkusen x Borussia MönchengladbachBayArena, LeverkusenComprar ingressos
sáb., 12 de dezembro de 2026, 11:00SV Werder Bremen x Bayer LeverkusenWeser Stadium, BremenComprar ingressos
sáb., 19 de dezembro de 2026, 11:00Bayer Leverkusen x Eintracht FrankfurtBayArena, LeverkusenComprar ingressos

Como comprar ingressos para o Bayer Leverkusen?

Existem vários caminhos para garantir lugares na BayArena, dependendo do seu orçamento e da antecedência do planejamento:

  • Portal oficial de ingressos do clube: comprar diretamente pelo bayer04.de é o principal método para adquirir ingressos pelo valor de face. Os ingressos normalmente são disponibilizados online de 4 a 6 semanas antes de cada partida.
  • Associação ao clube Bayer 04: membros oficiais do clube recebem uma janela prioritária de acesso antecipado antes de qualquer assento remanescente entrar em venda geral aberta. Para jogos de alta demanda, como contra o Bayern de Munique ou mata-matas europeus, a associação é praticamente essencial nas vendas primárias.
  • Plataformas secundárias de revenda: se os canais oficiais esgotarem, mercados secundários de ingressos oferecem opções alternativas de revenda digital. Certifique-se de verificar os T&Cs do site em que está comprando para garantir a segurança do ingresso.

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Quanto custam os ingressos para o Bayer Leverkusen?

Comprar diretamente pelo Bayer 04 para uma única partida oferece alguns dos preços de ingressos mais acessíveis do futebol europeu:

  • Preços diretos de valor de face: os ingressos avulsos para adultos geralmente variam de € 15 a € 55, dependendo do setor do estádio e da categoria do adversário.
  • Localização nas arquibancadas: os assentos mais baratos, assim como os setores em pé, ficam nas arquibancadas Norte (Nordkurve) e Sul, atrás dos gols. As arquibancadas centrais laterais, Westtribüne e Osttribüne, têm os preços de valor de face mais altos.
  • Preços na revenda secundária: em mercados secundários como o StubHub, os preços de entrada para jogos padrão da Bundesliga começam em torno de € 25 a € 35, com confrontos de maior apelo contra o Bayern de Munique ou o rival do Rheinderby, 1. FC Köln, alcançando valores de mercado mais altos.
  • Categorias com desconto: como a maioria dos clubes da Bundesliga, o Bayer Leverkusen oferece faixas de preço escalonadas para jovens, estudantes e idosos em seleções de vendas primárias de ingressos.

História da BayArena

A BayArena, que tem capacidade para mais de 30 mil pessoas, é a casa do Bayer Leverkusen desde que foi inaugurada pela primeira vez, em 1958. 

Ela foi construída inicialmente para oferecer uma instalação esportiva aos funcionários da empresa Bayer. Ao longo do tempo, o estádio passou por várias reformas importantes e evoluiu para uma arena de classe mundial, sendo um dos símbolos do futebol alemão moderno. 

A Bay Arena foi selecionada como uma das nove sedes a serem utilizadas durante a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2011, e três jogos da fase de grupos e uma partida das quartas de final foram disputados no local.

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