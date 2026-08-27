A Premier League inglesa continua sendo uma das melhores competições do futebol mundial em termos de drama e ação sem parar, com alguns dos maiores clubes do esporte e jogadores renomados produzindo emoção eletrizante semana após semana. Após uma sensacional temporada 2025/26 da Premier League, os fãs de futebol ao redor do mundo já salivam com a perspectiva do que os espera na campanha 2026/27.

O Arsenal defenderá o título, depois de conquistar seu primeiro troféu da liga em 22 anos, mas certamente terá um teste duro diante de equipes como Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa e Newcastle United.

Deixe a GOAL trazer para você todas as informações mais recentes sobre ingressos da Premier League, incluindo onde comprá-los, quanto vão custar e muito mais.

Próximos jogos e ingressos da 2ª rodada da Premier League

Data e horário (GMT) Jogo Ingressos sex., 28 de ago., 20:00 Crystal Palace x Manchester City Ingressos sáb., 29 de ago., 12:30 Liverpool x Nottingham Forest Ingressos sáb., 29 de ago., 15:00 Bournemouth x Everton Ingressos sáb., 29 de ago., 15:00 Coventry City x Hull City Ingressos sáb., 29 de ago., 17:30 Tottenham Hotspur x Newcastle United Ingressos dom., 30 de ago., 14:00 Chelsea x Brighton & Hove Albion Ingressos dom., 30 de ago., 14:00 Leeds United x Brentford Ingressos dom., 30 de ago., 14:00 Sunderland x Fulham Ingressos dom., 30 de ago., 16:30 Manchester United x Ipswich Town Ingressos seg., 31 de ago., 20:00 Aston Villa x Arsenal Ingressos

Como comprar ingressos da Premier League

Há várias opções de venda de ingressos para jogos da Premier League, desde entradas avulsas para partidas até carnês de temporada e pacotes adicionais de hospitalidade, disponíveis nos portais oficiais de ingressos dos clubes.

Os principais clubes do futebol inglês costumam disponibilizar os ingressos em três etapas:

Primeiro para os detentores de carnê de temporada. Depois para quem já foi a jogos em casa antes e é classificado por pontos de fidelidade. Por fim, para o público durante o período de venda geral.

Se você não conseguir garantir lugares pelos canais oficiais dos clubes ou estiver buscando ingressos de última hora, pode valer a pena conferir mercados secundários verificados, como o StubHub.

Quanto custam os ingressos da Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços em faixas com base em grupos etários, incluindo categorias para adultos, juniores, estudantes e idosos, mas essas faixas variam de time para time.

Além disso, o lugar em que você se senta faz grande diferença. A localização do assento e do setor influencia significativamente o preço, com vistas premium geralmente cobrando um valor premium. Alguns clubes também classificam os jogos em categorias. Por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de peso podem cair em uma faixa superior, com os preços subindo de acordo.

Também vale destacar que a Premier League segue limitando os ingressos para torcedores visitantes a £30. Portanto, se você procura uma opção mais barata ou quer ampliar suas chances de ir a uma partida, pode ser interessante conferir os jogos fora de casa do seu time.

Abaixo, a GOAL detalhou os clubes da Premier League de 2026-2027, seus estádios, os preços médios dos ingressos para dia de jogo, bem como as faixas previstas para carnês de temporada.

Clubes da Premier League 2026/27 por preço dos ingressos

Ainda restam carnês de temporada da Premier League?

Quase todos os clubes da Premier League já esgotaram os carnês de temporada de entrada geral para a temporada 2026/27.

Times populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham trabalham com listas de espera antigas, algumas das quais podem ultrapassar 10–20 anos. O Tottenham, por exemplo, tem uma lista de espera com mais de 80.000 torcedores, enquanto Liverpool e Manchester United supostamente exigem décadas de fidelidade para garantir uma vaga. Até clubes com estádios menores, como Brighton e Bournemouth, têm disponibilidade limitada ou nenhuma disponibilidade devido à alta demanda e à capacidade reduzida.

Fulham se destaca por atualmente ainda ter vários carnês de temporada disponíveis, sem listas de espera formais e com as alocações sendo feitas por ordem de chegada

Vou precisar de uma associação para comprar ingressos da Premier League?

Na maioria dos casos, uma associação é recomendada ou exigida para comprar ingressos da Premier League, especialmente para jogos de alta demanda ou clubes com torcidas fortes. A maioria dos clubes da Premier League opera um sistema escalonado de venda de ingressos que prioriza:

Detentores de carnê de temporada Sócios do clube (associações anuais pagas) Venda geral, caso ainda haja ingressos

Uma associação normalmente concede acesso antecipado aos ingressos, elegibilidade para acumular pontos de fidelidade e, às vezes, conteúdo exclusivo ou descontos. Para grandes clubes como Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, ter uma associação muitas vezes é a única forma de acessar ingressos regulares para jogos, já que as oportunidades de venda geral são raras ou inexistentes.

Dito isso, alguns clubes, especialmente aqueles com maior capacidade ou menos constância de lotação esgotada, podem permitir que não associados comprem ingressos mais perto do dia do jogo, se ainda houver disponibilidade. Comprar uma associação aumenta significativamente suas chances e muitas vezes é o caminho mais confiável para garantir lugares.