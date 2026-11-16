Como assistir a Macedônia do Norte x Eslovênia com uma VPN

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para mudar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga das Nações B - Rodada 6 16 de nov. de 2026 - 14:45 Todor Proeski Arena

A Macedônia do Norte recebe a Eslovênia na Arena Todor Proeski, em Skopje, em partida do Grupo 1 da Liga B da Liga das Nações da UEFA. Há pouco em jogo na parte de cima da tabela, mas as duas equipes têm o orgulho a defender.

A equipe de Goce Sedloski atravessa uma campanha desastrosa. A Macedônia do Norte perdeu os cinco jogos que disputou na Liga das Nações e ocupa a última posição do grupo. Sofreu muitos gols ao longo da campanha e marcou apenas alguns em todo o período.

A Eslovênia chega a Skopje após já ter definido sua situação na Liga das Nações neste período. A equipe de Bostjan Cesar empatou em 0 a 0 com a Suíça em Maribor na rodada anterior, resultado suficiente para garantir a promoção dos suíços à Liga A.

Para a Eslovênia, o empate prolongou uma sequência irregular. A equipe chega a esta partida com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos e buscará encerrar a fase de grupos de forma positiva.

O retrospecto do confronto direto favorece a Eslovênia, que venceu a Macedônia do Norte por 2 a 0 no jogo de ida, em setembro. Aquele foi o desempenho mais convincente da Eslovênia na fase de grupos e indica o que os visitantes buscarão nesta partida.

Com a Suíça já promovida e o último jogo da Escócia, contra os suíços, como a outra partida de destaque, este confronto tem implicações limitadas para a classificação do grupo, mas continua sendo uma disputa competitiva pela Liga das Nações.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Macedônia do Norte x Eslovênia ao vivo.

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