A postura do Barcelona diante do anúncio de aposentadoria de sua lenda Lionel Messi da seleção argentina provocou grande polêmica, depois que o clube catalão se limitou a um comentário breve na publicação do jogador, antes de apagá-lo posteriormente, num momento em que grandes clubes se apressaram em exaltar o legado do craque argentino.

A decisão de Messi de encerrar sua trajetória internacional veio anteontem, segunda-feira, e ganhou ampla repercussão no mundo do esporte, por se tratar de um dos maiores jogadores da história do futebol. No entanto, o Barcelona, clube onde ele passou a maior parte de sua carreira, não tratou o acontecimento da forma que muitos esperavam.

O mundo homenageia Messi, e o Barcelona se cala

Poucas horas após o anúncio da aposentadoria internacional de Messi, o Paris Saint-Germain, que teve o jogador por apenas duas temporadas, fez questão de publicar uma mensagem exaltando o impacto do atual astro do Inter Miami dos Estados Unidos no futebol e sua transformação do esporte.

Outros clubes que não estavam diretamente ligados à trajetória de Messi também se juntaram, entre eles Bayern de Munique, Napoli e Augsburg, à lista de clubes que fizeram questão de homenagear sua carreira e celebrar o momento.

E não se limitou ao futebol, já que algumas contas oficiais de clubes da liga norte-americana de basquete profissional interagiram com o acontecimento, numa demonstração da magnitude do momento para o mundo do esporte.

Em contrapartida, nenhuma homenagem semelhante apareceu nas contas oficiais do Barcelona, apesar de Messi ter passado a maior parte de sua carreira profissional no clube e ter contribuído de forma marcante para consolidar sua posição entre a elite dos clubes da Europa, conquistando diversos títulos e criando momentos inesquecíveis para a torcida do clube ao redor do mundo.

Barcelona se limita a um comentário e depois o apaga!

Ainda assim, o Barcelona não esteve totalmente ausente do momento no início, já que a conta do clube deixou um comentário curto na publicação em que Messi anunciou sua aposentadoria internacional pelo Instagram.

A conta do Barcelona escreveu em seu comentário: "Você deu tudo o que estava ao seu alcance até o último suspiro. Seu país e toda a cidade de Barcelona se orgulham do legado que você deixou".

Mas a surpresa veio depois que o clube decidiu apagar o comentário posteriormente, aumentando assim a intensidade das críticas dirigidas à sua postura em relação ao jogador.

Essa atitude reflete uma postura deliberada e uma mensagem dura em relação a Messi, especialmente num momento em que se esperava que seu ex-clube lhe prestasse uma homenagem emocionada à altura de sua importância.

Vale lembrar que Messi vestiu a camisa do Barcelona no período de 2005 a 2021, e conquistou com o clube diversos títulos nacionais e europeus, mas deixou a equipe após o fim de seu último contrato para se juntar ao Paris Saint-Germain.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

