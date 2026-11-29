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O Bayern de Munique se prepara para uma nova fase no gol, já que o futuro de seu ídolo Manuel Neuer está cada vez mais perto do fim.

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Neuer, de 40 anos, anunciou que deve se aposentar ao fim da atual temporada. Durante a visita a um fã-clube do Bayern de Munique, ele explicou: “Imagino que não vou continuar jogando depois do próximo verão (fim da atual temporada). Agora estou tentando aproveitar o tempo que me resta”. A informação foi publicada pelo jornalista da Sky Alemanha Florian Plettenberg em sua conta no X neste domingo. O contrato do goleiro alemão com o clube bávaro termina no verão de 2027.

O repórter da Sky Alemanha Kerry Hau também divulgou em sua conta no X outro trecho do encontro, em que um torcedor perguntou com qual companheiro ele gostaria de trocar de papel por um dia. Manuel Neuer respondeu: “Prefiro escolher um jogador desconhecido, talvez um jovem que ainda não esteja sob os holofotes, porque aí você teria mais privacidade. Acho que essa é a vantagem de ser um jogador jovem hoje: ser desconhecido e poder fazer o que quiser”.

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Mas Neuer também fez uma ressalva: “Seria só por um dia, no fim das contas, porque também sei que, quando vou a um café, como fiz hoje de manhã, por exemplo, tiro fotos e dou autógrafos. E isso é totalmente normal, e é claro que ficamos felizes quando colocamos um sorriso no rosto das crianças”.

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Neuer tem uma trajetória excepcional no Bayern de Munique, clube ao qual chegou vindo do Schalke em 2011, tornando-se uma das peças mais importantes da era de ouro do clube. Ele ajudou a conquistar a Champions League duas vezes, em 2013 e 2020, além de vários títulos da Bundesliga e da Copa da Alemanha, e foi um pilar da conquista da Copa do Mundo de 2014 pela seleção alemã.

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A marca de Neuer não se limita ao número de títulos. Ele mudou o conceito de goleiro no futebol moderno, graças à capacidade de jogar adiantado, fora da área, de participar da construção das jogadas e de cortar as bolas lançadas nas costas da defesa, tornando-se um modelo que inspirou gerações de goleiros.

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No cenário internacional, Neuer disputou 128 partidas pela Alemanha e foi um dos grandes destaques da seleção campeã da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, quando recebeu a Luva de Ouro de melhor goleiro do torneio. Ele também disputou as edições de 2010 e 2018, antes de encerrar sua trajetória na seleção após a Eurocopa.

Enquanto isso, o Bayern de Munique já começou a preparar o substituto, e Jonas Urbig desponta como o principal candidato a suceder Neuer no gol. O jovem goleiro chegou ao clube bávaro vindo do Colônia em janeiro de 2025 e assinou contrato até o verão de 2029, depois de chamar a atenção pelo seu potencial e pela capacidade de brigar pela titularidade.

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Urbig, de 22 anos, teve oportunidades no time principal nos últimos tempos e também se beneficiou de trabalhar ao lado de Neuer e Sven Ulreich, dentro do plano do Bayern de prepará-lo gradualmente para assumir a responsabilidade pelo gol.

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