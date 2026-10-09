O Al-Qadsiah continuou a escrever a história no Campeonato Saudita, após os resultados marcantes que conquistou ao longo deste ano de 2026.

O Al-Qadsiah venceu o anfitrião Al-Khaleej pelo placar de 5 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta sexta-feira, no estádio do Al-Hazem, na cidade de Ar Rass, pela oitava rodada do Campeonato Saudita.

Segundo a rede de estatísticas Opta, esta vitória se tornou a quarta consecutiva do Al-Qadsiah sobre equipes de Al-Qassim fora de casa, igualando a mais longa sequência desse tipo em sua história, que aconteceu entre 2021 e 2025.

No entanto, o número mais importante foi a goleada expressiva, já que esta foi apenas a terceira vez que o Al-Qadsiah venceu por uma diferença de 5 gols em sua história de participações no Campeonato Saudita.

O curioso é que duas das três vitórias aconteceram neste ano de 2026, sendo que a primeira foi em janeiro passado, quando venceu o Al-Feiha por 5 a 0.

Antes dessas duas vitórias, o Al-Qadsiah não vencia por uma diferença de 5 gols no Campeonato Saudita havia 15 anos completos, mais precisamente desde que venceu o Al-Fateh pelo placar de 6 a 1, em outubro de 2011.

Além disso, o mexicano Julián Quiñones, estrela do Al-Qadsiah, conseguiu pela primeira vez em sua carreira no Campeonato Saudita dar duas assistências em uma única partida.

Vale lembrar que a goleada elevou a pontuação do Al-Qadsiah para 19 pontos, com os quais ocupa provisoriamente a liderança da tabela de classificação do Campeonato Saudita, com um ponto de vantagem sobre o Al-Hilal e dois sobre o Al-Ittihad, antes do aguardado clássico entre os dois.