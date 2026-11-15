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Lamine Yamal, estrela da seleção da Espanha e do Barcelona, esquentou o clima antes do aguardado duelo contra a Inglaterra, na noite deste domingo, pela sexta rodada da Liga das Nações da Europa.

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Yamal publicou um vídeo em sua conta oficial no Instagram, no qual relembrou a comemoração de seu gol na partida de ida contra a seleção inglesa, em uma mensagem carregada de desafio antes do novo confronto.

A primeira partida disputada entre as seleções da Espanha e da Inglaterra no estádio de Wembley, na primeira rodada do torneio europeu, terminou com vitória da La Roja por 3 a 2.

A mensagem do jovem jogador foi publicada apenas duas horas antes do início da partida, em um gesto que se tornou habitual no período recente, já que ele costuma enviar mensagens pelas redes sociais antes dos grandes confrontos, seja com a camisa do Barcelona ou da seleção espanhola, o que gera grande repercussão entre seus torcedores e seguidores.

Ao que parece, Yamal busca, por meio dessa mensagem, resgatar o clima de brilho diante da seleção inglesa, especialmente porque o confronto representa uma nova oportunidade para ele mostrar suas qualidades nas grandes partidas, após um período marcado por uma queda de rendimento em comparação com aquilo que costumava apresentar.

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A seleção espanhola chega à partida invicta, com 15 pontos, enquanto a seleção inglesa perdeu a partida de ida para a La Roja no estádio de Wembley pelo placar de 2 a 3, na abertura da fase de grupos.

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Os comandados de Thomas Tuchel têm 12 pontos e precisam da vitória para tirar o atual campeão mundial e europeu da liderança, garantindo assim a vantagem de jogar em casa e com sua torcida nas quartas de final da Liga das Nações, enquanto o empate é suficiente para a Espanha manter a liderança.

A seleção da Espanha começou a caminhada no torneio com uma vitória emocionante sobre a Inglaterra por 3 a 2 no estádio de Wembley, antes de superar a Croácia por 4 a 1, depois vencer a República Tcheca por 3 a 1, e repetir a vitória sobre a seleção croata por 2 a 1, para que os comandados de Luis de la Fuente garantissem sua vaga nas quartas de final antecipadamente, antes de superar os tchecos na última quinta-feira por 2 a 0.

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Do outro lado, a seleção da Inglaterra fez uma campanha forte no torneio, apesar do início conturbado com a derrota para a Espanha por 3 a 2 no estádio de Wembley, mas logo recuperou o equilíbrio e conquistou quatro vitórias consecutivas, depois de vencer a República Tcheca por dois a zero, em seguida atropelar a Croácia por sete a zero, antes de vencer os tchecos novamente por três a zero, e encerrar seus jogos com a vitória sobre a Croácia por 2 a 1, somando 12 pontos em cinco partidas e garantindo também a classificação para as quartas de final.